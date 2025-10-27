Абильмансур Сырманов завоевал «золото» IX Пекинского балетного конкурса

Казахстан на конкурсе представил студент Казахской национальной академии хореографии Абильмансур Сырманов. В финале он завоевал золотую медаль, исполнив вариацию Альберта из балета А. Адана «Жизель» и современный номер.

В состав жюри вошли известные мастера балета — Нина Ананиашвили, Владимир Малахов, Син Лили, Эрик Гильере и другие. Советниками конкурса выступили Сяо Сухуа, Джао Рухенг, Фенг Инг и другие деятели искусства.

Художественный руководитель Академии Алтынай Асылмуратова отметила, что победа на международных соревнованиях такого уровня укрепляет авторитет Казахстана на мировой балетной сцене.

В этом году в конкурсе участвовали 57 исполнителей из 10 стран, представившие ведущие балетные школы мира.

Поездка студентов состоялась при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, компаний CNPC и PetroKazakhstan, а также при содействии Посольства Казахстана в Китае.

В августе т.г. мы сообщали о победе артистов «Астана Опера» - ведущего солиста Диаса Курмангазы и молодого хореографа Султанбека Гумар - в первом международном конкурсе артистов балета в Ляонине (Шэньян, Китай).