Абильмансур Сырманов завоевал «золото» IX Пекинского балетного конкурса
С 21 по 27 октября в Китае прошел IX Пекинский балетный конкурс и Форум Пекинской академии танца в рамках Всемирного альянса танцевального образования (World Dance Education Alliance), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
Казахстан на конкурсе представил студент Казахской национальной академии хореографии Абильмансур Сырманов. В финале он завоевал золотую медаль, исполнив вариацию Альберта из балета А. Адана «Жизель» и современный номер.
В состав жюри вошли известные мастера балета — Нина Ананиашвили, Владимир Малахов, Син Лили, Эрик Гильере и другие. Советниками конкурса выступили Сяо Сухуа, Джао Рухенг, Фенг Инг и другие деятели искусства.
Художественный руководитель Академии Алтынай Асылмуратова отметила, что победа на международных соревнованиях такого уровня укрепляет авторитет Казахстана на мировой балетной сцене.
В этом году в конкурсе участвовали 57 исполнителей из 10 стран, представившие ведущие балетные школы мира.
Поездка студентов состоялась при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, компаний CNPC и PetroKazakhstan, а также при содействии Посольства Казахстана в Китае.
В августе т.г. мы сообщали о победе артистов «Астана Опера» - ведущего солиста Диаса Курмангазы и молодого хореографа Султанбека Гумар - в первом международном конкурсе артистов балета в Ляонине (Шэньян, Китай).