Абылайхан Жубаназар начал чемпионат мира по дзюдо с победы

Ближе к концовке встречи казахстанец провел эффективный прием, который принес ему победу.

В 1/16 финала соревнований в весовой категории до 81 килограмма соперником Абылайхана станет бразилец Габриэль Фалькао.

Добавим, что в первой схватке у женщин в весе до 63 килограммов Эсмигуль Куюлова проиграла Кайе Кайзер из Словении.

Ранее сообщалось, что казахстанские таеквондисты завершили Гран-при в США с тремя медалями.