16:12, 16 Июнь 2025 | GMT +5
Абылайхан Жубаназар начал чемпионат мира по дзюдо с победы
В стартовой схватке оппонентом Жубаназара стал Петру Пеливан (Молдова), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Ближе к концовке встречи казахстанец провел эффективный прием, который принес ему победу.
В 1/16 финала соревнований в весовой категории до 81 килограмма соперником Абылайхана станет бразилец Габриэль Фалькао.
Добавим, что в первой схватке у женщин в весе до 63 килограммов Эсмигуль Куюлова проиграла Кайе Кайзер из Словении.
Ранее сообщалось, что казахстанские таеквондисты завершили Гран-при в США с тремя медалями.