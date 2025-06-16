РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:12, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Абылайхан Жубаназар начал чемпионат мира по дзюдо с победы

    В стартовой схватке оппонентом Жубаназара стал Петру Пеливан (Молдова), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Абылайхан Жубаназар начал чемпионат мира по дзюдо с победы
    Фото: НОК РК

    Ближе к концовке встречи казахстанец провел эффективный прием, который принес ему победу.

    В 1/16 финала соревнований в весовой категории до 81 килограмма соперником Абылайхана станет бразилец Габриэль Фалькао.

    Добавим, что в первой схватке у женщин в весе до 63 килограммов Эсмигуль Куюлова проиграла Кайе Кайзер из Словении.

    Ранее сообщалось, что казахстанские таеквондисты завершили Гран-при в США с тремя медалями.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Чемпион мира
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают