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    14:51, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанские таеквондисты завершили Гран-при в США с тремя медалями

    В городе Шарлотт (США) состоялся первый этап серии Гран-при по таеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанские таеквондисты завершили Гран-при в США с тремя медалями
    Фото: НОК РК

    Команда Казахстана завершила выступление на престижном турнире с тремя наградами. В активе сборной одна серебряная и две бронзовые медали.

    Второй в США стала Нодира Ахмедова. Она успешно выступила в категории до 49 килограммов.

    На третью ступень пьедестала поднялись Тамерлан Тлеулес (до 58 килограммов) и Батырхан Толеугали (до 80 килограммов).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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