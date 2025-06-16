Казахстанские таеквондисты завершили Гран-при в США с тремя медалями

Команда Казахстана завершила выступление на престижном турнире с тремя наградами. В активе сборной одна серебряная и две бронзовые медали.

Второй в США стала Нодира Ахмедова. Она успешно выступила в категории до 49 килограммов.

На третью ступень пьедестала поднялись Тамерлан Тлеулес (до 58 килограммов) и Батырхан Толеугали (до 80 килограммов).