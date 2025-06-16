14:51, 16 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстанские таеквондисты завершили Гран-при в США с тремя медалями
В городе Шарлотт (США) состоялся первый этап серии Гран-при по таеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Команда Казахстана завершила выступление на престижном турнире с тремя наградами. В активе сборной одна серебряная и две бронзовые медали.
Второй в США стала Нодира Ахмедова. Она успешно выступила в категории до 49 килограммов.
На третью ступень пьедестала поднялись Тамерлан Тлеулес (до 58 килограммов) и Батырхан Толеугали (до 80 килограммов).