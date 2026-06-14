Абылай Шакирбеков стал трехкратным чемпионом Азии по панкратиону

Член спортивной команды «Burkit Team» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан Абылай Шакирбеков завоевал золотую медаль чемпионата Азии по панкратиону, который прошел в городе Дананг (Вьетнам), передает корреспондент агентства Kazinform.

Спортсмен выступал в весовой категории до 93 килограммов и по итогам соревнований стал победителем континентального первенства. Эта победа позволила ему в третий раз завоевать звание чемпиона Азии по панкратиону, подтвердив высокий уровень подготовки и стабильные результаты на международной арене.

После успешного выступления Абылай Шакирбеков вернулся в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретили представители Главного командования Национальной гвардии, тренеры, а также родные и близкие.

— Достижения гвардейцев на международных соревнованиях способствуют укреплению спортивного имиджа страны и служат достойным примером для молодого поколения, — отметили в пресс-службе Нацгвардии.

Ранее сообщалось о том, что два золота завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по триатлону в Китае.