Абхазский парламент отправил президента в отставку

Это произошло после того, как оппозиционеры захватили администрацию президента и вынудили его покинуть Сухуми.

В день голосования депутаты парламента одобрили отставку Бжания — 28 голосов «за», один «против». Бадре Гунба будет исполнять обязанности президента до выборов. В соглашении, подписанном властями и оппозицией, указано, что отставка состоится после того, как протестующие покинут захваченные здания.

После подписания соглашения протестующие начали покидать правительственные здания. Ардзинба, один из лидеров оппозиции, заявил, что политический кризис в стране завершен.

Волнения в столице Абхазии начались неделю назад. Бжания, ушедший в родное село Тамыш, заявил, что протестующие пытаются осуществить госпереворот, но позже согласился на компромисс. Вице-президент Гунба назначит новым премьером Валерия Бганба.