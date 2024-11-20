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    20:40, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Абхазский парламент отправил президента в отставку

    В Абхазии оппозиции удалось договориться с президентом Асланом Бжания, который согласился подать в отставку и передать полномочия вице-президенту Бадре Гунба, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Аслан Бжания
    Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

    Это произошло после того, как оппозиционеры захватили администрацию президента и вынудили его покинуть Сухуми.

    В день голосования депутаты парламента одобрили отставку Бжания — 28 голосов «за», один «против». Бадре Гунба будет исполнять обязанности президента до выборов. В соглашении, подписанном властями и оппозицией, указано, что отставка состоится после того, как протестующие покинут захваченные здания.

    После подписания соглашения протестующие начали покидать правительственные здания. Ардзинба, один из лидеров оппозиции, заявил, что политический кризис в стране завершен.

    Волнения в столице Абхазии начались неделю назад. Бжания, ушедший в родное село Тамыш, заявил, что протестующие пытаются осуществить госпереворот, но позже согласился на компромисс. Вице-президент Гунба назначит новым премьером Валерия Бганба.

    Теги:
    Президент Отставки Закавказье Мировые новости
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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