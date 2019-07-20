#Абай175: Коллектив МИА «Казинформ» принял эстафету от «Egemen Qazaqstan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коллектив Международного информационного агентства «Казинформ» принял эстафету, посвященную 175-летию Абая от республиканской газеты «Egemen Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники МИА «Казинформ» отличились тем, что спели песню Абая «Көзімнің қарасы» на казахском, английском, русском, китайском, узбекском языках. Коллектив передал эстафету информационному агентству «Татар-Информ», Кыргызскому Национальному информационному агентству «Кабар», порталам «Tengrinews» и NUR.KZ.

Режиссером видео является Ильзат Сафаргалиев.

Напомним, к 175-летию Абая Кунанбаева был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова, певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, Ассамблея народа Казахстана, посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, акимы регионов также поддержали эстафету.