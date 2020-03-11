Абай – первый и непревзойденный светский философ – армянский депутат

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Я считаю Абая первым и непревзойденным светским философом, который смог интегрировать исламское мировоззрение в светское восприятие действительности – в интервью МИА «Казинформ» заявил депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.

По словам Армана Абовяна, он долгие годы изучает наследие Абая, а в последнее время уже и в армянском переводе, благодаря выпущенной в прошлом году «Антологии казахской литературы» на армянском языке.

«Я долгие годы изучаю наследие Абая – русские, немецкие и английские переводы. Посольство Казахстана в Армении мне передало экземпляр выпущенной в прошлом году «Антологии казахской литературы» на армянском языке. Уже изучаю и ее. Я считаю Абая первым и непревзойденным светским философом, который смог так интегрировать исламское мировоззрение в светское восприятие действительности. Никому и никогда этого не удавалось и не удастся, я думаю», - отметил Арман Абовян.

По словам армянского депутата, творчество Абая производит большое впечатление своим универсализмом и в то же время уникальностью.

«Абай мне близок своим мировоззрением, своей философией. В своем творчестве ему удалось связать условные Запад и Восток. При всем своем консерватизме Абай был и реформатором. Когда я читаю Абая, его мысли о межличностных отношениях, отношении человека к Родине, мужчины к женщине, то ловлю себя на мысли, что такие же подходы лежат в основе мировоззрения и моего народа. Абай смог это все объяснить универсальным языком. Близость настолько явная, что, если не знать, что это Абай, легко можно подумать, что это, например, Ованнес Туманян. Абай был уникальным человеком. Он сумел быть реформатором, не жертвуя своим консерватизмом. Он не пожертвовал «восточностью» ради «западности», а сделал ее фундаментом своего творчества», - подчеркнул Арман Абовян.