+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -4 °С
USD 377.29 EUR 418.41
RUB 6.09 CNY 54.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Абай нужнее сегодняшнему обществу - профессор из Актобе

23 Января 2020 18:54
Поделиться:
Абай нужнее сегодняшнему обществу - профессор из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Идеи великого поэта, классика казахской литературы Абая необходимы для развития современного общества, так как он в своих трудах критикует человеческие пороки. Таким мнением поделился доктор филологических наук, 15 лет преподающий курс абаеведения, профессор Баян Бораш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
«Путь Абая» для незрячих выпустили в Усть-Каменогорске
Более тысячи мероприятий к 175-летию Абая пройдут в Акмолинской области Онлайн-семинар к 175-летию Абая прошел в Актобе Песню Абая одновременно исполнили тысячи жителей Усть-Каменогорска

«Несмотря на то, что Абай жил в XIX веке, его мысли, его философия, я думаю, несомненно нужнее в наше время, чем в то время. Абай посвятил все свое творчество народу, но немногие понимали его. Сегодня, имея многочисленные тиражи произведений Абая, результаты исследования его творчества, нам легче понимать Абая и он нам очень нужен.

В то время Абай резко критиковал народ, и сегодня это тоже нужно. Недостатки человеческие, о которых говорил поэт, думаю, не уменьшились, если не возросли», - отмечает Баян Бораш.

В этой связи профессор считает своевременным выход статьи Президента Касым-Жомарта Токаева, в которой проведена параллель между нашей жизнью и стихами Абая.

Помимо знаменитых «Слов назидания», Абай проповедовал идею о целостной человеческой личности «Толық адам ілімі».

«Учение Абая о целостной человеческой личности «Толық адам ілімі» очень сложное, но интересное. Мой научный руководитель Мекентас Мырзахметов очень долгое время изучает это учение и готовит монографию на 450 страниц, в которой раскроет его значение. Эти идеи Абая будут значимы и для развития государственной службы, и для образования, для бизнеса, для развития института семьи. Думаю, это будет большой подарок к 175-летию Абая», - отмечает Б. Бораш.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Абай,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив