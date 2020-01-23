Абай нужнее сегодняшнему обществу - профессор из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Идеи великого поэта, классика казахской литературы Абая необходимы для развития современного общества, так как он в своих трудах критикует человеческие пороки. Таким мнением поделился доктор филологических наук, 15 лет преподающий курс абаеведения, профессор Баян Бораш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что Абай жил в XIX веке, его мысли, его философия, я думаю, несомненно нужнее в наше время, чем в то время. Абай посвятил все свое творчество народу, но немногие понимали его. Сегодня, имея многочисленные тиражи произведений Абая, результаты исследования его творчества, нам легче понимать Абая и он нам очень нужен.

В то время Абай резко критиковал народ, и сегодня это тоже нужно. Недостатки человеческие, о которых говорил поэт, думаю, не уменьшились, если не возросли», - отмечает Баян Бораш.

В этой связи профессор считает своевременным выход статьи Президента Касым-Жомарта Токаева, в которой проведена параллель между нашей жизнью и стихами Абая.

Помимо знаменитых «Слов назидания», Абай проповедовал идею о целостной человеческой личности «Толық адам ілімі».

«Учение Абая о целостной человеческой личности «Толық адам ілімі» очень сложное, но интересное. Мой научный руководитель Мекентас Мырзахметов очень долгое время изучает это учение и готовит монографию на 450 страниц, в которой раскроет его значение. Эти идеи Абая будут значимы и для развития государственной службы, и для образования, для бизнеса, для развития института семьи. Думаю, это будет большой подарок к 175-летию Абая», - отмечает Б. Бораш.