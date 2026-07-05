«Абай», «Қалақ», «Жамбыл», «Шіңкілдек»: существует более 100 разновидностей домбры

Когда говорят «домбра», перед глазами обычно возникает двухструнный инструмент с овальным корпусом каплевидной формы, одним круглым резонаторным отверстием посередине и грифом с ладами. Однако существует более ста разновидностей домбры. В каждом регионе люди создавали свой собственный образец инструмента, исходя из особенностей местного быта и даже из того, какие деревья росли в этой местности. В преддверии Национального дня домбры корреспондент агентства Kazinform посетил Музей искусств города Астаны и познакомился с историей главного музыкального инструмента казахского народа.

Существует известное крылатое выражение: «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ — домбыра» — «Настоящий казах — не казах, настоящий казах — домбра». Уже из этих слов можно понять, насколько высоко наш народ ценит этот национальный инструмент. Более того, многочисленные разновидности домбры бережно сохраняются в музеях, чтобы память о них навсегда осталась у будущих поколений. Об истории наиболее необычных видов домбры, представленных в Музее искусств, рассказал главный хранитель фондов музея, профессиональный музыкант Азамат Бакия.

Фото: Камила Мүлік/Kazinform

О происхождении домбры существует множество легенд. Однако, по словам представителя музея, все тюркские народы имеют общий музыкальный инструмент со схожей формой, хотя в разных местах он называется по-разному. И если попытаться проследить происхождение этого инструмента, в конечном итоге все предания приводят к одной и той же легенде.

— Казахские струнные инструменты делятся на две основные группы. Первая — смычковые, вторая — щипковые. Практически у всех тюркоязычных народов существует похожий по форме общий инструмент, различается лишь его название. До нас дошло название «домбра». Согласно легенде, однажды охотник подвесил добычу, и жилы животного натянулись между двумя опорами. Когда подул ветер, натянутые жилы начали издавать звук. Услышав это, охотник изготовил музыкальный инструмент. Подобную легенду можно услышать не только у казахов — она существует почти у каждого народа. Считается, что самый первый вариант этого инструмента был создан около пяти тысяч лет назад. Он называется «топшур», и именно он считается древнейшей из известных разновидностей, дошедших до наших дней, — рассказывает Азамат Бакия.

Следы существования этого инструмента сохранились даже на камне. Так, в местности Билеуты и Буланты в Улытауском регионе, где когда-то происходили сражения, до сих пор сохранились наскальные изображения людей, играющих на домбре.

1600 музыкальных инструментов, собранных одним человеком

Азамат Бакия рассказывает, что четыре года работал в мастерской знаменитого мастера Мусы Адиля. По словам мастера, различие форм домбры объясняется прежде всего размерами деревьев, произрастающих в той или иной местности.

— В те времена не существовало такой возможности, как сейчас, когда можно привезти алтайскую ель и посадить ее, например, в Мангистау. Каждый мастер изготавливал инструмент из древесины, которая росла рядом. В Каратау, Жетысу и Арке, где лесов было много и деревья были крупнее, корпус домбры делали широким. Когда по струнам ударяли пальцами, звук долго звучал и переливался, словно после нажатия педали фортепиано. Именно так возник стиль исполнения «шертпе кюй». А в жарких районах — Кызылорде, Приаралье, Актобе — деревья были невысокими, поэтому и корпус инструмента получался меньше, звук быстро затихал. Чтобы музыкальная фраза не прерывалась, исполнитель должен был играть непрерывно. Такой стиль получил название «төкпе кюй». Даже высота казахской юрты зависела от размеров деревьев, которые росли в данной местности, — объясняет исследователь.

Все музыкальные инструменты, представленные в музее Азамата Бакии, он собрал собственными руками. За каждым из них скрывается история отдельного человека, семьи или целого рода.

— Все 1600 инструментов, которые находятся в этом музее, я собрал во время исследовательских экспедиций. В каждой поездке я обязательно записывал историю каждого экспоната. Иногда владелец домбры говорил мне: «Возможно, после меня этот инструмент останется без хозяина. Пусть он будет у тебя. Если когда-нибудь среди моих потомков найдется человек, который искренне заинтересуется им, тогда ты сможешь вернуть его». Домбру рода Керей я привез из Монголии, и сам был очень удивлен. Раньше я слышал выражения «керейский нож» или «керейская шапка», но о керейской домбре услышал впервые. Она совсем небольшая, изготовлена так, чтобы ее было удобно держать и играть на ней верхом на лошади, — рассказывает он.

Каждая домбра — дыхание своей эпохи

Каждая домбра, представленная в музее, является отражением своей эпохи.

Домбра Абая была трехструнной. Говорят, что Абай попросил изготовить ее, добавив к традиционной конструкции некоторые элементы русской балалайки.

Фото: Камила Мүлік/Kazinform

Домбра, известная как домбра Курмангазы, хотя и носит его имя, вполне возможно, принадлежала одному из его учеников. Ее образец происходит из Астраханского края.

Фото: Камила Мүлік/Kazinform

Здесь же хранится домбра, которой в преклонном возрасте пользовался Каныш Сатпаев. Именно он исполнил и передал Александру Затаевичу около тридцати традиционных казахских песен. Несмотря на свою активную научную деятельность, он никогда не расставался с домброй.

Фото: Камила Мүлік/Kazinform

Домбра «Қалақ», изготовленная в 1802 году, была привезена исследователем из села Калакша, расположенного в Монголии.

Фото: Камила Мүлік/Kazinform

Кроме того, существовали компактные разборные домбры, которые в старину назывались «құрама домбыра» — составные домбры. И сегодня такие разборные инструменты чрезвычайно удобны для музыкантов, которым приходится часто перевозить их с собой.

Трехструнная домбра главным образом характерна для Восточного Казахстана. Третья струна представляет собой древнейший бурдонный строй, называемый «бурдон», который значительно расширяет звуковые возможности инструмента. Считается, что именно такими трехструнными были домбры Абая и Шакарима.

Как оркестр изменил домбру

Современный облик домбры во многом сформировался благодаря оркестру. В 1930-х годах Ахмет Жубанов создал первый оркестр казахских народных инструментов. Для того чтобы звучание домбры и кобыза соответствовало требованиям оркестрового исполнения, начала работу специальная экспериментальная мастерская.

Создание нового образца инструмента Жубанов поручил братьям Эммануилу и Борису Романенко, а также Камбару Касымову.

Именно тогда появились прима-домбра, альт-домбра, тенор-домбра и бас-домбра. В этот же период инструмент был приведен к единому стандарту — были утверждены 48 типоразмеров. Количество ладов увеличили до 19, чтобы на одном инструменте можно было исполнять любые произведения, значительно расширив его исполнительские возможности. Раньше число ладов отличалось в зависимости от музыкальных традиций каждого региона.

Первыми выпуск стандартизированной домбры освоил завод в селе Осакаровка Карагандинской области.

Искусство, запертое в музее, обречено на исчезновение

Когда-то игра на домбре была не профессией, а искусством, сопровождавшим человека на протяжении всей жизни. И Каныш Сатпаев, и Абай, и Биржан-сал не делали музыку своим ремеслом, однако практически не расставались с домброй.

По словам Азамата Бакия, распространенное мнение о существовании «домбры Абая» или «домбры Жамбыла» является ошибочным представлением, возникшим в юбилейные годы, посвященные этим выдающимся личностям. После того как на домбрах стали изображать их портреты, многие начали ошибочно воспринимать эти инструменты как принадлежавшие самим великим людям.

Сегодня существуют электрические, пластиковые и даже бескорпусные варианты домбры. Одними из первых подключили инструмент к электрическому усилению музыканты группы «Алдаспан», исполняющие на домбре тяжелый рок. Певица Актоты Болышева вывела на сцену домбру, изготовленную из пластика. Более того, в самом музее мастера экспериментировали с конструкцией инструмента, придавая ему форму, напоминающую гитару. Исследователь не считает подобные эксперименты ошибкой.

Фото: Камила Мүлік/Kazinform

— Я считаю, что если искусство сохранять только в музее как экспонат, народ проиграет. Появилась электрическая домбра, есть музыканты, которые играют на ней тяжелый рок, и нельзя смотреть на это с осуждением, потому что инструмент должен быть востребован своим временем. У казахов было более 120 музыкальных инструментов, но до такого уровня развития дошел только один — домбра. Более сотни остальных инструментов до сих пор остаются без внимания. Например, мы знаем о шанкобызе, но у нас уже нет мастеров, которые его изготавливают, поэтому мы привозим его из Кыргызстана и с Алтая. Если мы действительно хотим работать во благо народа, необходимо возрождать и те инструменты, которые были забыты, — говорит Азамат Бакия.

Когда-то таким же образом был возвращен к жизни практически исчезнувший жетиген. Исследователь Болат Сарыбаев восстановил инструмент, инициировал создание для него новых произведений и вновь вывел его на сцену.

Когда-то существовала даже разборная домбра, специально приспособленная к кочевому образу жизни. Ее можно было разобрать, закрепить на седле и перевозить верхом. И таких инструментов, ожидающих своего возрождения, еще очень много.

Не обязательно держать домбру в руках — важно понимать ее

Для выдающегося кюйши Жангали Жузбая домбра — это голос народа.

— В мягком звучании домбры слышен голос казахского народа, а две ее струны — это биение казахского сердца. Искусство исполнения кюя, песенного и эпического творчества всегда состоит из двух частей. Первая — исполнитель: певец, кюйши, сказитель, поэт. Вторая — слушатель. Рассказывают, что когда Абай услышал пение Биржан-сала, он сказал: «Надо же, родится ли еще когда-нибудь у казахов такой певец, как ты?» Тогда Биржан ответил: «Абай-ага, такие певцы, как я, еще будут рождаться, а вот такого слушателя, как вы, уже не будет». Так и здесь: совсем не обязательно, чтобы каждый держал в руках домбру, но понимать ее музыку и осознавать ее ценность должен каждый, — говорит он.

Фото: Камила Мүлік/Kazinform

По словам кюйши, разнообразие видов домбры также отражает особенности казахского быта и положение человека в обществе.

— Домбра разделяется на разные виды в зависимости от образа жизни народа и его социального положения. Инструмент кочевников — небольшой, удобный для дороги, с войлочным чехлом. Домбра девушки отличается от домбры мужчины, а домбра кюйши — это вообще отдельный мир. Ее изготавливают из березы, клена, иногда из ореха или джиды, а в Сарыарке — даже из горного платана и можжевельника. Есть и домбра для детей — ее называют балбырауын, а иногда шинкилдек, — говорит выдающийся кюйши.

Горный козел, танцующий под домбру

Искусство игры на домбре предназначено не только для слухового, но и для зрительного восприятия. Одним из самых ярких его проявлений является ортеке.

Здесь одновременно используются традиционная двухструнная домбра и деревянная фигурка горного козла.

Фигурку «Ортеке» устанавливают на специальную подставку и с помощью нити привязывают к пальцу домбриста. Как только кюйши начинает играть, движения его пальцев передаются фигурке, и она начинает ритмично подпрыгивать и танцевать. Такое представление с интересом смотрят и дети, и взрослые.

В Музее искусств танец ортеке исполнял ансамбль «Жошы».

Здесь же хранится фигурка архара, искусно вырезанная из его рога и соединенная с домброй при помощи нити. Этот экспонат занимает почетное место в музее как свидетельство культуры ортеке.

Фото: Камила Мүлік/Kazinform

Цифровой способ обучения игре на домбре

Раньше игре на домбре обучались только при личном общении с наставником, следуя устной традиции передачи мастерства. Сегодня сформировался цифровой способ освоения инструмента.

Каждому ладу и каждой струне присваивается определенный номер, благодаря чему человек может выучить песню или кюй, даже не владея нотной грамотой, просто повторяя цифровую последовательность. Для любителей музыки это по-настоящему незаменимый способ обучения. Кроме того, сегодня существует множество приложений для правильной настройки инструмента, цифровых записей известных песен и кюев, а также видеоуроков, в которых каждое произведение объясняется пошагово.

— Цифровую нотную систему в Казахстане внедрил доктор наук Жумагельды Нажимеденов, он же написал соответствующий учебник. Сегодня по этой системе широко обучают в кружках. Ее преимущество в том, что человек быстро осваивает мелодию, особенно если он не является профессиональным музыкантом. Конечно, когда речь идет о передаче исполнительских приемов, музыкальной выразительности и внутреннего содержания произведения, у этой системы есть свои недостатки, поэтому в профессиональной среде она не получила широкого распространения. Тем не менее это одна из замечательных систем записи музыки, — говорит Жангали Жузбай.

По словам Азамата Бакия, сегодня звучание домбры уже полностью оцифровано, и даже человек, не владеющий инструментом, может воспроизводить его мелодии с помощью клавишных. Так традиции и современные технологии идут рядом, передавая священный инструмент новым поколениям.

Казахский кюй, признанный во всем мире

Казахское искусство кюя получило высокую международную оценку. По данным Казахстанского института общественного развития, в 2014 году «Традиционное искусство исполнения казахского кюя на домбре» впервые от Казахстана было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Номинационную документацию подготовила известный музыковед Саида Елеманова, внесшая значительный вклад в представление миру многовековой традиции казахского искусства кюй.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, школы исполнительского искусства, простирающиеся от Западного Казахстана до Сырдарьи, от Сарыарки до Жетысу и Алтая, тесно связаны с творчеством таких выдающихся мастеров, как Курмангазы, Даулеткерей, Дина, Таттимбет, Сугир, Абыл и Кетбуга. Сегодня их традиции сохраняются и передаются молодому поколению через профессиональные творческие коллективы, образовательные учреждения и центры народного творчества.

Напомним, что в 2024 году в Павлодаре, накануне Всемирных игр кочевников, одновременно 100 домбристов исполнили танец «Ортеке», установив рекорд Казахстана. Этот момент, когда над берегом Иртыша одновременно зазвучали сотни домбр, стал еще одним доказательством того, что даже спустя тысячу лет домбра продолжает жить, развиваться и оставаться неотъемлемой частью культуры казахского народа.