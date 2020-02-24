«Абай и Казахстан в XXI веке» - перевод статьи Президента РК Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» публикует текст перевода статьи Президента Республики Казахстан К. К. Токаева «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан», который осуществлен Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК.

АБАЙ И КАЗАХСТАН В XXI ВЕКЕ

Президент Республики Казахстан

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая. Специальная комиссия по проведению юбилея начала свою работу. Запланированы мероприятия на государственном и международном уровнях. Но наша цель – не просто провести торжества. Главное – расширить мировоззрение и способствовать духовному развитию народа.

Абай Құнанбайұлы оставил яркий след в нашей истории как философ, поэт, просветитель, основоположник новой национальной литературы, переводчик, композитор. В его стихах, песнях и словах назидания явственно ощущается национальный колорит, отражается уклад и быт, вера и язык, и тонко чувствуется дух нации. Именно поэтому его творчество со временем оценили как уникальное явление, появилось такое понятие как «мир Абая».

В прошлом году состоялась челлендж-эстафета по декламации произведений Абая. Я поддержал инициативу девочки Ляйлим и принял в ней участие. Школьники и ученые, бизнесмены и студенты, люди с мировым именем в течение нескольких месяцев читали стихи Абая, цитировали его «Слова назидания».

Казахстанцы обратились к творческому наследию Абая, узнавая его с новой стороны. Это стало выражением должного уважения к Абаю и одновременно эффективным способом воспитания подрастающего поколения. Верю, что челлендж будет продолжен и в год юбилея акына!

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация сознания» отметил необходимость возрождения общественного сознания. Сохранение национального самосознания и его адаптация под современные реалии – дело государственной важности. Только модернизировав наше сознание, мы откроем новые возможности для развития страны в XXI веке.

Считаю, что в этом вопросе большую помощь может оказать творческое наследие Абая. Произведения великого поэта не потеряли актуальности. Философские размышления и умозаключения Абая остаются для всех нас духовной пищей. В деле возрождения нации нужно взять за основу его труды. При этом необходимо подумать, как использовать их наиболее эффективно?

В этой статье я хочу поделиться своими мыслями об актуальности творчества Абая для нашего времени и тем, какие выводы наш народ должен сделать из произведений поэта.

Код национальной идентичности

Модернизация не означает отказа от своего прошлого ради новых ценностей. В действительности это сохранение и обогащение национального наследия лучшими современными достижениями человечества. И тут нам не обойтись без идей Абая. Ведь еще более века назад великий мыслитель призывал нацию к модернизации, обновлению, говорил нам о необходимости адаптироваться к требованиям времени.

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркивал непреходящую ценность наследия поэта: «Ведь несмотря на то, что изменился мир, народ не потерял интереса к Абаю. С каждой новой эпохой раскрываются новые грани его величия, а творчество играет новыми красками. Абай будет всегда жить вместе со своим народом. И на протяжении веков будет призывать казахский народ и страну к новым высотам и достижениям».

Обращаясь к произведениям Абая, мы видим, что он всегда радел за развитие и процветание нации. Как известно, основу прогресса составляют образование и наука. Абай искренне желал, чтобы казахский народ неустанно учился и развивался. «Не постигнув наук, не хвались» – наставлял он, говоря о необходимости получения знаний для достижения высот. Словами «Мы не стремимся овладеть знаниями в целях наживы», – он подчеркивал, что основу благополучия страны составляют образованные граждане. Именно в таком контексте следует понимать изречение великого Абая: «Не думай о выгоде, думай о чести, стремись знать, как можно больше».

Эти умозаключения актуальны и сегодня. Более того, их значимость стала гораздо выше. Мы видим, как быстро, семимильными шагами развивается наука в ХХI веке.

Наша задача – не только идти вперед, но и занять лидирующие позиции. Для этого мы должны развивать систему образования в соответствии с современными трендами. Несомненно, в этой сфере в Казахстане проделана масштабная работа, но имеются и недостатки. Свое видение совершенствования сферы образования я изложил в Предвыборной программе и на прошлогодней Августовской педагогической конференции.

Принятие закона «О статусе педагога» – одна из инициатив в этом направлении. Это шаг к совершенствованию системы образования, повышению его качества. Педагог и наставник занимают особое место в любом обществе. Учителя играют важную роль в воспитании молодого поколения. Дань уважения наставнику – это долг каждого из нас. Государство должно поднять престиж профессии учителя и создать им условия для плодотворной работы.

Абай особо призывал к изучению иностранных языков. Об этом он емко высказался в двадцать пятом слове назидания: «Изучив язык и культуру других народов, человек становится равным среди них, не унижается никчемными просьбами». Чтобы стать вровень с нацией, обогнавшей нас в какой-либо области, мы должны изучить ее язык.

В новых исторических условиях мы все должны уделить внимание развитию и популяризации родного языка, следует повысить его статус. Одновременно с этим необходимо отдать приоритет изучению английского языка.

Важно, чтобы молодые люди обязательно знали родной язык. Но чем больше разных языков будет знать наша молодежь, тем более широкими будут ее возможности. Если подрастающее поколение, как сказал Абай, осваивает науку, знает и уважает родной язык, при этом молодые люди являются полиглотами – это и есть формула благополучия для нашей страны.

Современный мир меняется не ежедневно, а ежечасно. Во всех сферах жизни ставятся новые задачи и требования. Научные открытия двигают человечество вперед. Пришло время, когда развиваться можно только благодаря интеллекту и образованию. Нам необходимо открытое и мобильное сознание, чтобы не отставать от лидеров. Нужно научиться сочетать передовые достижения цивилизации с национальными интересами. Мы должны отказаться от негативных стереотипов и привычек.

Именно в них кроется причина недовольства и критического отношения Абая к своим соотечественникам: «Не ищут ни знанья, ни мысли глубокой, наветы и сплетни взбивая, как шерсть».

Поэт призывал народ к самосовершенствованию, освоению новых навыков. Он раньше всех понял, что это требование времени. Можно утверждать, что идея формирования интеллектуальной нации, о которой мы говорим сегодня, также отсылает нас к Абаю. Каждым своим словом великий мыслитель стремился развивать национальное сознание. Именно поэтому глубокое изучение наследия Абая так важно для нас.

Познание Абая – это познание самого себя. А знание себя, наряду с непрерывным развитием и образованием, дарует мудрость. Это и есть рецепт интеллектуальной нации. В этой связи очевидно, что слова Абая должны стать ориентиром поколений.

Абай призывал воспитывать казахских детей патриотами своей Родины. Его наследие – это школа здорового патриотизма, основа уважения своей государственности. Если хотим видеть своих граждан образованными и просвещенными, то мы не должны переставать изучать труды Абая.

Мы должны любить свой народ так же, как Абай. Великий поэт хоть и критиковал недостатки соотечественников, но ставил перед собой единственую цель – вести народ к процветанию и высоким достижениям.

Богатое наследие Абая служит формированию нового качества казахской нации. Его произведения помогают воспитать чувство патриотизма и любви к Родине, своему народу и земле в каждом молодом казахстанце. Основные идеи хакима Абая нужно укреплять в сознании молодежи и превращать их в жизненное кредо. Это один из главных шагов на пути к модернизации нации.

Интересы государства превыше всего

Ради процветания независимого Казахстана нашим высшим приоритетом должно быть укрепление государственности. Общей задачей всех граждан является неукоснительное соблюдение законов и общественного порядка.

Серьезным испытанием для нашего единства может стать отсутствие уважения к власти со стороны народа. Необходимо разъяснять гражданам, особенно молодежи, важность уважения к государству. В этой связи не лишним будет еще раз обратиться к наследию Абая.

Великий поэт в своих произведениях возвышает мечту о единстве нации и создании справедливого общества. Взгляды Абая созвучны основополагающим для благополучия казахстанского общества в ХХІ веке принципам. Мировоззрение хакима Абая предвосхитило идеологию современного цивилизованного общества. Только при условии верховенства закона, высокого уровня открытости власти и ее подотчетности перед народом, активного участия граждан в делах государства в обществе укоренится справедливость.

Концепция «слышащего государства» была предложена мной именно с целью развития справедливого общества. Лишь благодаря конструктивному диалогу между властью и обществом можно укрепить доверие к государству. Члены правительства, министры и акимы при принятии решений, значимых для государства и общества, должны учитывать предложения и интересы граждан. По моему убеждению, это одно из условий формирования справедливого общества, о котором говорил Абай.

Великий поэт не просто так сказал: «Лишившись важного согласия, вооружились слухами». Эти слова мыслителя показывают, что общественность не всегда бывает довольна представителями власти.

Власть должна прислушиваться к народу, чтобы не ширились ряды современников, у которых «Нет интереса ни к хозяйству, ни к иному делу кроме слухов и сплетен». Именно поэтому для совместного обсуждения и решения наиболее актуальных вопросов, мы создали Национальный совет общественного доверия. Я лично встречаюсь с его членами и внимательно слежу за работой совета, чтобы он не стал формальным собранием.

В произведениях Абая особое внимание уделено и принципу меритократии. Он оценивал человека не по статусу, а по таким качествам как целеустремленность и трудолюбие. Великий поэт старался показать казахской молодежи достойный путь и верные ориентиры.

Сейчас в Казахстане идет процесс политической модернизации. При поддержке Елбасы в государственные органы приходит новое поколение руководителей. Несмотря на это, у нас часто говорят о необходимости кардинальных политических перемен. В этом вопросе важно прийти к общенациональному консенсусу, нужна отвественность и объективная оценка возможностей государства.

Те, кто говорит о необходимости перемен, зачастую не думают о будущем народа, поддаются популистским идеям.

Популизм стал глобальной негативной тенденцией. Крикливые эмоциональные лозунги слышны в разных уголках мира из уст тех, у кого нет четкой стратегии. О таких любителях делать много шума из ничего Абай говорил: «Возбудив своими наглыми речами народ, сбежит он однажды, оставив его ни с чем». Это опасная тенденция, способная остановить развитие любой страны и ослабляющая национальное ежинство.

Нам не к лицу, как говорил Абай, чрезмерное хвастовство, высокомерие и снисходительность по отношению к другим, как и склонность к склокам. Мы должны четко рассчитывать каждый шаг, уметь правильно анализировать события, происходящие в стране и мире. Мы должны превыше всего ценить единство и согласие, являющиеся гарантией стабильности и нашего развития. Думая о государственных интересах, мы должны, сохранить преемственность и не растерять наши ценности и достижения.

Лишь такая политика позволит Казахстану достичь всех наших стратегических целей и войти в число развитых государств мира.

Провидец нового общества

Сегодня понятно, что будушее Казахстана зависит от развития общества, перехода его на новый уровень. Мы должны стать конкурентоспособной нацией. Необходимо избавиться от негативных качеств, препятствующих прогрессу, наносящих вред нашему единству.

Сегодня эксперты по всему миру говорят, что классический капитализм находится в кризисе, и сомневаются в его будущем. Причиной является растущий разрыв между богатыми и бедными, образованными и необразованными, увеличивающиеся диспропорции между регионами, городами и селами. Со временем неравенство только усиливается. Бизнес стремится исключительно к прибыли, общество атомизируется, и каждый при этом заботится лишь о себе. Города быстро растут, а малые населенные пункты остановились в темпах своего развития.

Ученые считают, что все это результат ослабления социальной ответственности.

Как возродить социальную ответственность?

Это не так-то просто. Однако решить эту сложную задачу можно благодаря формуле Абая о всесторонне развитой личности – «совершенном человеке». Данное понятие точно соответствует современному термину «A man of integrity» в английском языке. Эта характеристика подходит к серьезным и внимательным, уверенным в себе, стремящимся к добру и созиданию людям. Это набирающее сейчас популярность понятие Абай не просто смог предвидеть, но и объяснил его суть еще в девятнадцатом веке.

Жизнь человека наполняется социальными отношениями. Без них можно запросто стать изгоем и выпасть из общества. А отношения обязательно порождают взаимную ответственность. Эта ответственность легко нарушается, когда человека одолевает эгоизм и он способен думать только о своей выгоде. Абай своим мудрым изречением «Держа в единении Ум, Сердце и Волю, ты к цельности редкой придешь без труда» показал, что помимо светлого ума и горячей энергии человек нуждается в добром сердце.

Эти три понятия он всегда рассматривает в единстве, но подчеркивает, что предыдущие два должны подчиняться сердцу, указывая, что это и есть философия жизни казахского народа.

Наш народ, придерживающийся такого мировозрения, распахнул свои дружеские объятия представителям других национальностей, даже несмотря на собственное трудное положение. Он считал своим долгом поделиться куском хлеба с другим, хотя и сам жил впроголодь. Наши предки умели выражать уважение старшему, учтиво относиться к младшему, поддержать попавшего в беду. Трепетно относясь к этим ценностям, сумев бережно донести их до наших дней, наш народ сохранил себя в качестве полноценной нации.

Мы должны заново пересмотреть концепцию Абая о «совершенном человеке». Наши ученые должны провести соотвествующие исследования. В моем понимании, концепция «совершенного человека» должна стать основной в любой сфере нашей жизни, в управлении государством и в образовании, в бизнесе и в семье.

Красной нитью через все творчество Абая проходит тема борьбы с иждивенчеством. Поэт призывал отказаться от беззаботной беспечности, безудержного веселья, а быть чутким и бдительным, совершенствоваться благодаря постоянному труду. Он говорил, что правильные действия помогают победить мрачные мысли, глубоко проникал в психологические аспекты борьбы с иждивенчеством. Абай еще в те времена обращал внимание на эмоциональный интеллект, о котором мы начали говорить лишь недавно. Он призывал отказаться от психологии хвастовства и иждивенчества, пропагандируя трудолюбие и стремление к знаниям.

Мы все знакомы с сокровищницей мудрых мыслей и изречений Абая: «Будешь трудиться не покладая рук, будешь сытым во все времена», «Человека сбивает с пути сытость и безделье», «Верь в себя, вытащи себя из трясины быта с помощью труда и ума». Усвоив эти ценные мысли, каждый из нас должен стать примером для окружающих благодаря честному и неустанному труду.

Наш народ знает цену труда. Мы не забываем, что труд поколения наших родителей в тылу стал огромной силой, принесшей победу над фашизмом. И сейчас у простых труженников есть достойные восхищения достижения. На днях многие из них были награждены государственными наградами.

Каждый гражданин своим трудом вносит вклад в развитие экономики страны.

Абая смело можно назвать трибуном прогресса для своего времени. В своих мудрых произведениях великий мыслитель приводил в пример тех, кто добился профессионального успеха, много работал. Для улучшения собственной жизни он призывает осваивать новые трудовые навыки. Также поэт высоко ставит инициативность и честность. Например, в своем десятом слове он подытоживает следующим образом: «Ты бы стал богатым, если ты трудился без лени, терпеливо искал и благоразумно работал».

По мнению Абая, для того чтобы зарабатывать, нужно научиться ремеслу. Потому что «богатство со временем иссякает, а умение – нет» (Тридцать третье слово). Я считаю, что эти мысли великого поэта актуальны и для общества современного Казахстана. Поэтому сегодня в качестве одного из основных наших приоритетов обозначено избавление от психологии сырьевой зависимости. Нам необходимо создавать условия для максимального развития малого и среднего бизнеса.

Величина мировой культуры

Практически все цивилизованные государства могут похвастаться выдающимися историческими личностями. Среди них политики, государственные и общественные деятели, полководцы, писатели и поэты, деятели искусства и культуры. Казахская общественность также может смело назвать целую плеяду имен своих ярких представителей. Среди них Абай занимает особое место. Тем не менее, нам не в полной мере удалось представить великого мыслителя мировой общественности.

Будучи дипломатом я по долгу службы часто встречался с политиками других стран, специалистами из различных сфер. Мы обменивались мнениями по многим вопросам. В целом эти люди хорошо знают о политических и экономических достижениях Казахстана. Но они мало знакомы с духовными и культурными ценностями нашей страны. В этой связи возникает вопрос: «Почему бы не показать культуру и быт казахского народа через Абая?»

Абай – гениальный сын казахской земли и личность глобального масштаба. Он подарил человечеству плоды своего уникального разума. Исследователи, глубоко вникнувшие в творчество Абая, говорят о том, что Абай черпал свое неиссякаемое вдохновение в казахском фольклоре, устном творчестве народов Востока и Запада, русской литературе и исторических произведениях.

Уникальность мысли Абая можно проследить и по его религиозным взглядам. «И сам Он, и слово Аллаха верны, не верить же истине мы не вольны», – говорил Абай. Очевидно, что к таким выводам он пришел после тщательного исследования и изучения трудов философов Востока и Запада. Его религиозные взгляды в полной мере раскрыты в Тридцать восьмом слове назидания.

Ученые, философы-религиоведы, давшие оценку духовному наследию Абая, уделяют особое внимание его понятию «совершенный мусульманин». Оно применимо не только в отношении казахского народа, но и для всего Исламского мира. Хаким Абай – личность, стремительно набирающая популярность в мире благодаря также и своим религиозным воззрениям.

Как известно, в столице Казахстана проводятся традиционные съезды, объединяющие все мировые религии. Прослеживается глубокая взаимосвязь целей этих мероприятий со словами великого Абая.

Благие намерения поэта по сохранению чистоты души всего человечества заставляют нас задуматься.

Художественный образ Абая в романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая» был высоко оценен в мировой литературе. Однако это всего лишь один аспект познания Абая. Для того, чтобы познать настоящего Абая, поэта Абая, необходимо раскрыть суть и значение его мыслей, высказанных в стихах и словах назидания. Он должен быть переведен на наиболее распространенные основные языки мира с сохранением всей красоты его слога. Трудно сказать, что мы смогли этого достичь в полной мере. Перевод произведений истинных народных поэтов на другие языки — задача непростая. Переводчик должен обладать талантом на уровне того же мыслителя. Наши ученые-абаеведы, лингвисты-филологи и неравнодушные граждане должны уделить особое внимание этому вопросу.

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «Абай – это не только ученый, внесший неоценимый вклад в духовную сокровищницу казахского народа, также он мудрец, безгранично служивший на пути становления государственности. Абай – удивительная личность из числа мыслителей мирового уровня».

Действительно, произведения мудрого поэта могут обогатить духовную жизнь не только казахского народа, но и всего человечества.

Произведения Абая пронизаны общечеловеческими ценностями и гуманистическими идеалами. Его «Слова назидания» – общее достояние для народов всего мира. Это – кладезь этико-философских мыслей в классическом их понимании. Крылатые изречения, слова назидания... Как бы они не назывались, очевидно, что это оригинальный жанр.

Абай в своих словах назидания, популяризируя общее для человечества наследие, показывает стремление к духовным вершинам. Стержень его слов назидания – человечность, культура, добродетель. Поиск произведений, подобных словам назидания хакима Абая, приводит к творчеству французского мыслителя Монтеня. Однако Монтень в своих трудах больше уделяет внимание своему внутреннему миру и личности, главная же миссия в словах назидания Абая – осмысление, озадачивание других, превращение цели в принципы. Слова назидания великого мыслителя – уникальный и чрезвычайно ценный памятник культуры.

Достойное представление наследия Абая в мировой культуре позволит возвысить наш народ. Слова Абая должны найти отклик в душах большинства, особенно сегодня в век глобализации и информационных технологий.

В мире достаточно личностей, внесших значительный вклад в развитие различных областей науки, образования, культуры. Их труды широко известны и составляют интеллектуальное достояние человечества. Например, при упоминании Китая на ум приходят имена Лао-цзы и Конфуция, России – Достоевского и Толстого, Франции – Вольтера и Руссо. В свою очередь, мы должны добиться, чтобы при упоминании Казахстана в любой точке мира сразу же вспоминали имя Абая. Если другие будут выказывать нам уважение со словами: «Казахский народ – это народ Абая», то очевидно это станет большим признанием нас.

Будет уместной любая пропаганда идей Абая. Его образцовый жизненный путь и творчество – пример не только казахскому народу, но и всему миру. Глубокие мысли Абая про человека и общество, образование и науку, религию и традиции, природу и окружающую среду, государство и власть, язык и взаимоотношения не теряют своей актуальности даже спустя столетия. Ведь наследие поэта – это духовная пища всего человечества.

Пока существует Қазақ елі имя Абая будет прославляться. Если мы будем высоко ценить его золотые слова в качестве своего духовного богатства, то, безусловно, авторитет нашей страны в мире будет только возрастать.

Мы должны пропагандировать Абая как культурный капитал нации. Нельзя забывать, что цивилизованные страны судят о бытии казахов, культуре и литературе, духовном развитии благодаря достижениям и мировой известности выдающихся представителей народа. Поэтому Абая необходимо широко представить мировому сообществу как бренд нового Казахстана. Это долг нынешнего поколения.

Значимость юбилея

Если мы хотим модернизировать наше национальное сознание и развиваться как конкурентоспособная нация, то должны внимательно изучать и осмысливать произведения Абая. Его взгляды на различные общественные процессы очень полезны для современного Казахстана. Абай, прославивший не только свою эпоху, но и приоткрывший миру лицо современного общества, является путеводной звездой национальной мечты.

Мы все хорошо знаем, что у каждого казаха на почетном месте должна висеть домбра. Точно также, я считаю, что в каждом доме должны быть книги Абая и роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Будущие поколения должны следовать по пути Абая. Это исполнение мечты великого поэта. Мы должны взять все самое лучшее из его идей и мыслей.

В этом году в честь 175-летия Абая на международном, республиканском и региональном уровнях планируется провести более 500 мероприятий. В августе в городе Семей совместно с ЮНЕСКО будет организована международная научно-практическая конференция «Наследие Абая и мировая духовность», которая станет главной в череде юбилейных мероприятий. Также в октябре в городе Нур-Султан пройдет международная конференция на тему: «Абай и проблемы модернизации сознания». На этих мероприятиях будет всесторонне рассмотрена личность и наследие Абая, возможность использовать его творчество на благо нового Казахстана в XXI веке.

Важным направлением является перевод произведений великого поэта и их издание на десяти языках. В частности, произведения Абая будут переведены на английский, арабский, японский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, русский, турецкий, французский языки.

Не останется в стороне от юбилейных мероприятий и сфера искусства. Будут сняты несколько документальных фильмов и телесериал «Абай» о жизни, наследии поэта, его роли в развитии казахской культуры. Планируется организовать театральные постановки и музыкальные фестивали на республиканском и международном уровнях,

В этом году творчеству Абая будут посвящены конкурсы. Государственная премия за лучшие произведения в области литературы и искусства теперь будет называться Государственная премия имени Абая.

Мероприятия по популяризации личности Абая и его наследия пройдут также за рубежом. При посольствах Казахстана в России, Франции, Великобритании и в других государствах планируется создание «центров Абая».

В населенном пункте Ақшоқы Восточно-Казахстанской области будет благоустроен некрополь династии Кунанбая Оскенбайулы.

Кроме того, считаю, что Правительство должно принять ряд мер для популяризации личности Абая.

Семей – одно из важных сакральных мест в истории Казахстана. Город Семей, играющий особую роль в духовном развитии страны, следует обозначить как исторический центр. Родина Абая и Шакарима, Мухтара Ауэзова достойна особого почета. Мы будем комплексно развивать город в социально-экономическом плане, модернизировать объекты историко-культурного назначения в соответствии с современными требованиями. Поручаю правительству принять соответствующие меры по этому вопросу.

В рамках юбилейного года необходимо благоустроить родной край Абая – знаменитый Жидебай, создать благоприятные условия для общественности, приезжающим почтить память великого поэта.

Кроме того, особое внимание следует уделить государственному историко-культурному и литературно-мемориальному музею- заповеднику Абая «Жидебай-Бөрілі» и преобразовать его в полноценный научно-исследовательский центр.

В Жидебае необходимо построить новое здание «Наследие Абая», специально приспособленное для музея.

Нужно оказать поддержку журналу «Абай», который был основан в 1918 году Мухтаром Ауэзовым и Жусипбеком Аймауытовым и заново начал издаваться с 1992 года.

Эти и другие масштабные мероприятия будут посвящены памяти великого Абая и популяризации его богатого наследия. Призываю всех казахстанцев принять активное участие в этой благородной инициативе.

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Мы придаем особое значение 175-летнему юбилею Абая как событию, способному дать новый импульс модернизации общественного сознания, укреплению единства нации, развитию страны.

Считаю, что наша главная цель в рамках юбилея – это своеобразный отчет всего народа перед учителем нации. Критические слова Абая – тяжелые, но конструктивные.

Под руководством Елбасы и благодаря широкой поддержке народа мы покорили немало высоких вершин. Мы поставили амбициозную цель войти в число пятидесяти самых успешных государств мира, которую достигли раньше обозначенного срока.

Наша следующая задача – войти в тридцатку наиболее развитых стран. Уверен, и этот рубеж будет успешно преодолен. И в достижении этой цели нам может помочь наследие Абая. Сегодня каждый должен спросить себя: «Смогли ли мы достойно оценить слова Абая, и сможем ли их осмыслить?»

Празднование 175-летия Абая должно помочь нам найти пути решения больших задач, стоящих перед нацией. Хотелось бы, чтобы в канун этого юбилея каждый казахстанец серьезно задумался о своем народе и своей стране. Что нам завещал Абай? Чего от нас требовал Абай? Что от нас ожидал Абай? Какие благие дела нравились Абаю? Смогли ли мы научиться этим благим делам? Какие пороки вызывали огорчение Абая? Извлекли ли мы уроки из его тревог?

Достаточно лишь задуматься о том, претворили ли мы в реальность пять благородных дел, завещанных поэтом? Смогли ли мы избавиться от своих пяти пороков души? Если мы зададимся этими вопросами, то сможем понять и постичь многое.

Наследие Абая – ценное достояние, открывающее путь к единству и процветанию нашей нации. Следуя заветам Абая в жизни, применяя их в любой сфере, мы действительно укрепимся как нация, достигнем высокой цели как государство.

Мечта Абая – мечта народа. Мы обязаны не жалеть своих сил на пути к реализации мечты народа и исполнения заветов предыдущих поколений. Заветы и назидания Абая приведут новый Казахстан ХХІ века к новым высотам.