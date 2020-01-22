#abai175: Президент Татарстана прочитал стихотворение Абая на казахском языке

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к челленджу #abai175, приуроченному к 175-летию великого казахского поэта Абая. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает ИА «Татар-Информ», Рустам Минниханов принял участие во флешмобе по случаю 175-летия основоположника казахской письменной литературы, поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, прочитав отрывок из его стихотворения. Видеозапись Президент РТ опубликовал на своей странице в соцсети Instagram .

«Я с удовольствием принимаю эстафету от своего друга – акима Восточно-Казахстанской области Даниала Кенжетаевича Ахметова и передаю ее татарской диаспоре, проживающей в Казахстане», – сказал Рустам Минниханов.

Ранее в поэтической акции приняли участие сотрудники ведущего татарстанского информагентства «Татар-Информ», принявшие эстафету от МИА «Казинформ».

Напомним, к 175-летию Абая был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней учащейся лицея Ләйлім-Шырақ из Нур-Султана.

Эстафету подхватили пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, казахстанские министры и акимы регионов, Ассамблея народа Казахстана, экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой и многие другие. В целом челлендж #abai175 поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане , Китае , Японии , Узбекистане , Иордании , Франци и других странах.



