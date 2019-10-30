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#abai175: Полония Нур-Султана прочитала стихотворение Абая на польском языке
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К поэтическому челленджу, приуроченному к 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева, присоединилась полония Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Общественное объединение «Polska Jedność» города Нур-Султана присоединилось к челленджу #abai175 , приуроченному к грядущему 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Фрагмент стихотворения Абая в переводе экс-посла Польши в Казахстане (2004 – 2007) Владислава Соколовского прочитали Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Казахстане Селим Хазбиевич, представители ОО «Polska Jedność» и дети из гимназии № 67, учащиеся в Кабинете польского языка им. Адольфа Янушкевича», - говорится в описании видео, размещенном на YouTube .
По словам представителей этнообъединения, кабинет польского языка имени польского литератора Адольфа Янушкевича начал работать недавно при полонийной организации «Polska Jedność» на базе столичной лингвистической гимназии № 67. В ближайшее время планируется его официальное открытие. Участие в челлендже стало первым мероприятием кабинета, где польский язык преподает магистр польской филологии Юстына Цалчыньска.
«Несмотря на то, что дети из гимназии посетили только пару уроков, они с удовольствием прочитали стихотворение великого Абая на польском языке. И у них это получилось!» - отметила Ю. Цалчыньска.
Как считают авторы видео, участие кабинета польского языка им. Адольфа Янушкевича в челлендже #abai175 очень символично, ведь именно Янушкевич когда-то в беседе с отцом Абая Кунанбаева предсказал будущее столице Казахстана.
«Мы передаем эстафету: автору перевода Владиславу Соколовскому, вице-министру иностранных дел РК Роману Василенко, Чрезвычайному и Полномочному Послу Казахстана в Польше Маргулану Баймухану, представителям Центра казахской культуры и науки имени Абая в Слупске и Общества казахстанской молодежи «Барс» в Польше, экс-консулу РП в Нур-Султане, а ныне директору Института Польского в Нью-Дели Малгожате Таньской, нашим друзьям - лучшему переводчику польского языка Асель Сагимбековой и самому известному в Казахстане учителю польского языка Марте Зелинской, представителям полонийных организаций и учителям польского языка в Казахстане, а также всем полякам, влюбленным в Казахстан и казахскую культуру», - сообщили в ОО «Polska Jedność».
Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». В июле к 175-летию Абая Кунанбаева был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы столичного лицея Ләйлім-Шырақ.
Челлендж по чтению произведений великого поэта Абая Кунанбаева поддержали не только в Казахстане, но и в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Китае, Японии, Узбекистане, Иордании, Франции. Послы Франции и США в Казахстане также присоединились к поэтическому марафону.
Стоит отметить, на польский язык переведены «Слова назидания» Абая Кунанбаева. Презентация перевода, автором которого выступил преподаватель словесности Познаньского университета им. А. Мицкевича Хенрик Янковски, состоялась в Варшаве в 2013 году. В феврале 2019 года в Польше открыли молодежный научно-образовательный и исследовательский центр «Абай».
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