#abai175: Наследие Абая принадлежит всему человечеству – Тауфик Каримов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наследие великого Абая принадлежит всему человечеству, заявил глава Казахстанского конгресса татар и башкир, член Совета Ассамблеи народа Казахстана Тауфик Каримов, принимая участие в челлендже #abai175. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июле прошлого года челлендж, посвященный 175-летнему юбилею великого казахского поэта Абая Кунанбайулы, начала 9-летняя Ләйлім-Шырақ из Нур-Султана, которую поддержал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Для нас, татар Казахстана, было большой честью принять эту эстафету у Президента Татарстана Рустама Минниханова. Глубоко символично, что он в свою очередь принял приглашение к участию в челлендже с родины Абая - у акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Казахский и татарский народы связывает многовековая братская дружба. И это не просто слова. К примеру, одно из самых знаковых произведений Абая «Кодекс для простых казахов» было издано в Казани в 1886 году в типографии Казанского университета, в 2019 году оригинал этой работы был обнаружен в библиотеке им. Лобачевского Казанского федерального университета… Литературную эстафету мы передаем нашим собратьям из Республики Беларусь - Абай велик и его наследие принадлежит всему человечеству», - сказал Тауфик Каримов.

Стоит отметить, глава Казахстанского конгресса татар и башкир процитировал отрывок из 25-го Слова Абая на трех языках: казахском, татарском и русском.

Напомним, вчера к челленджу #abai175 присоединился Президент Татарстана Рустам Минниханов. Зачитав стихотворение классика на казахском языке, он передал эстафету казахстанским татарам.

Ранее в поэтической акции приняли участие сотрудники ведущего татарстанского информагентства «Татар-Информ», принявшие вызов от МИА «Казинформ».

Челлендж по чтению отрывков из его стихов был запущен в июле 2019 года. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней учащейся лицея Ләйлім-Шырақ из Нур-Султана.

Эстафету подхватили пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, казахстанские министры и акимы регионов, Ассамблея народа Казахстана, экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой и многие другие. В целом челлендж #abai175 поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Китае, Японии, Узбекистане, Иордании, Франции и других странах.