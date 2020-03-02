+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 2 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

#Аbai175: многотысячная «Барыс Арена» исполнила песню Абая

2 Марта 2020 00:58
Поделиться:
#Аbai175: многотысячная «Барыс Арена» исполнила песню Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хоккейный клуб «Барыс» поддержал челлендж #Аbai175, посвященный 175-летнему юбилею великого казахского поэта и мыслителя Абая. Видео в Instagram поделился официальный фан-клуб ХК «Барыс», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Роскошная музыка старинных дворцов прозвучит в Нур-Султане
Поклонники из Мексики оригинально пригласили Димаша Кудайбергена в свою страну «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» В ТюркПА обсудили вопросы сближения законодательств в области кино и анимации

Видео исполнения капитаном и защитником астанинского «Барыса» Дарреном Дицем песни Абая «Көзімнің қарасы» было продемонстрировано во время матча клуба с магнитогорским «Металлургом». Сам хоккеист предстал перед многотысячной аудиторией фанатов в чапане и спел композицию на казахском языке. После его пение подхватили все пришедшие на матч поклонники хоккея. И, пожалуй, эта импровизационная А капелла была одним из самых массовых исполнений песен Абая.


Ранее МИА «Казинформ» писал о рекорде челленджа #Abai175, когда более 700 артистов Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан исполнили песню Абая «Желсіз түнде жарық ай».

Напомним, к 175-летию Абая был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней учащейся лицея Ләйлім-Шырақ из Нур-Султана.

Эстафету подхватили пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, казахстанские министры и акимы регионов, Ассамблея народа Казахстана, экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой и многие другие. В целом челлендж #Аbai175 поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Китае, Японии, Узбекистане, Иордании, Франции и других странах.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

21 января в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Культура, Абай,
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив