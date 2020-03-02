#Аbai175: многотысячная «Барыс Арена» исполнила песню Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хоккейный клуб «Барыс» поддержал челлендж #Аbai175, посвященный 175-летнему юбилею великого казахского поэта и мыслителя Абая. Видео в Instagram поделился официальный фан-клуб ХК «Барыс», передает МИА «Казинформ».

Видео исполнения капитаном и защитником астанинского «Барыса» Дарреном Дицем песни Абая «Көзімнің қарасы» было продемонстрировано во время матча клуба с магнитогорским «Металлургом». Сам хоккеист предстал перед многотысячной аудиторией фанатов в чапане и спел композицию на казахском языке. После его пение подхватили все пришедшие на матч поклонники хоккея. И, пожалуй, эта импровизационная А капелла была одним из самых массовых исполнений песен Абая.

Ранее МИА «Казинформ» писал о рекорде челленджа #Abai175, когда более 700 артистов Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан исполнили песню Абая «Желсіз түнде жарық ай».

Напомним, к 175-летию Абая был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней учащейся лицея Ләйлім-Шырақ из Нур-Султана.

Эстафету подхватили пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, казахстанские министры и акимы регионов, Ассамблея народа Казахстана, экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой и многие другие. В целом челлендж #Аbai175 поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Китае, Японии, Узбекистане, Иордании, Франции и других странах.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

21 января в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.