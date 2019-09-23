#Abai175: Джеки Чан прочитал стихотворение Абая

ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ - Известный китайский актер Джеки Чан принял участие в эстафете, посвященной 175-летию поэта и мыслителя казахского народа Абая Кунанбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Джеки Чан прочитал в стихотворной форме песню Абая «Желсіз түнде жарық ай».

«Я принимаю от моего друга Ерлана Карина поэтический челлендж, который начал Президент Казахстана», - сказал Джеки Чан. Видео опубликовано в социальных сетях.

Отмечается, что помощник Президента РК Ерлан Карин и Джеки Чан встречались ранее в апреле этого года. Тогда актеру показали фильм о спасении казахстанцев из Сирии.

В эстафете принимал участие и китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма, прочитав стихотворение «Құлақтан кіріп, бойды алар» на китайском языке.

Напомним, к 175-летию Абая Кунанбаева был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, Ассамблея народа Казахстана, посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, акимы регионов также поддержали эстафету.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин также поддержал поэтическую эстафету.

Сотрудники МИА «Казинформ» исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы» на казахском, английском, русском, китайском, узбекском языках. Коллектив Казинформа передал эстафету информационному агентству «Татар-информ», Кыргызскому Национальному информационному агентству «Кабар», порталам «Tengrinews» и NUR.KZ.

Челлендж по чтению произведений великого поэта Абая Кунанбаева поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Китае, Японии, Узбекистане, Иордании,

Франции. Послы Франции и США в Казахстане также присоединились к поэтическому марафону.