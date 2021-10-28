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    14:58, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    А. Смаилов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем Министра финансов РФ А. Сазановым

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Алихан Смаилов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Сазановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере таможенного регулирования и налогового администрирования, в частности взаимодействие мобильных групп, контроль за соблюдением прав на объекты интеллектуальной собственности, обмен сведениями по экспортным операциям во взаимной торговле.


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