А. Мамин обсудил с послами ЕС вопросы экологически устойчивого развития экономики

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел 8-ое заседание Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с Европейским Союзом. Рассмотрены вопросы экологически устойчивого развития экономики и борьбы с изменением климата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

С докладами выступили аккредитованные в РК послы ЕС Кестутис Янкаускас, Финляндии — Сойли Мякелайнен Буханист, Германии — Моника Иверсен, Нидерландов — Андре Карстенс, руководитель проекта «Казахстанско-Германский аграрно-политический диалог» Александр Барневиц, директор Казахстанско-финского центра трансфера технологий «Qazaq-Finish Technology» Дмитрий Жуков и др.

С информацией о принимаемых мерах выступили министры экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, торговли и интеграции — Бахыт Султанов, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

Обсуждены вопросы развития «зеленой экономики», возобновляемых источников энергии, борьбы с опустыниванием в регионе Аральского моря, расширения лесного фонда, развития деревообрабатывающей промышленности, производства и экспорта органической продукции, применения экологических удобрений в сельском хозяйстве, стандартов устойчивого агробизнеса Стратегии ЕС «От фермы – к столу» и др.

Премьер-Министр РК А. Мамин подчеркнул, что Казахстан наращивает меры по реализации своих обязательств в рамках глобальной борьбы с изменением климата. При этом усилия сосредоточены на повышении устойчивости и декарбонизации экономики. Правительство принимает практические меры для реализации объявленной Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в декабре 2020 года в рамках Саммита ООН по климатическим амбициям цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году.

В настоящее время ведется разработка Доктрины достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года. Документ предусматривает реформы во всех секторах национальной экономики с упором на возобновляемую и традиционную энергетику, промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ и утилизацию отходов. Сокращение выбросов в окружающую среду будет достигнуто путем повышения энергетической эффективности экономики РК, электрификации, устойчивого землепользования и широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии. При реализации Доктрины достижения углеродной нейтральности будет максимально использован потенциал рыночных механизмов и частных инвестиций.

Глава Правительства отметил, что в целях реализации поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по посадке 2 млрд деревьев на землях государственного лесного фонда и 15 млн деревьев на территории населенных пунктов разработаны Комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения, а также Региональные планы озеленения населенных пунктов на 2021-2025 годы.

Реализуется Мастер-план развития лесного сектора экономики РК до 2025 года, предусматривающий усиление охранно-защитных мероприятий в лесах, господдержку частного лесоразведения и другие меры. Созданы условия для повышения конкурентоспособности субъектов лесозаготовительно-деревообрабатывающего комплекса страны путем возмещения 50% расходов на закладку и выращивание леса.

Премьер-Министр призвал послов Европейского Союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана с ЕС.