99 тонн воды сброшено с воздуха на мусорный полигон в Алматинской области, пожар тушат 130 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области пожар на мусорном полигоне тушат вертолетом. На данный момент осуществлено 33 сброса воды, в объеме 99 тонн воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС региона сообщили, что забор воды осуществляется с водоема «Нижний Терен Кара», расположенного на расстоянии 3 км от места тушения.

«В тушении пожара задействованы всего 130 человек и 26 единиц техники: от ДЧС Алматинской области 71 человек и 10 единиц техники, от акимата Илийского района 27 работников, 5 водовозов, 3 погрузчика, 3 самосвала, 1 трактор, ТОО «АДК Таза Алем» 30 работников и 2 бульдозера, 1 экскаватор, птицефабрика «Алатау-кус» - 2 человека и 1 единица пожарной техники», - пояснили в ДЧС.

На месте создан оперативный штаб, Акиматом района организован подвоз ГСМ и питание для задействованного личного состава.

Площадь пожара составляет 3 гектара, общая площадь мусорной свалки составляет 38 гектаров. На месте пожара организовано бесперебойная подача воды. В настоящее время также проводятся мероприятия по рекультивации и засыпке грунтом очагов возгорания.

Напомним, что сообщение о возгорании мусорного полигона в Илийском районе, близ автодороги «Алматы-Оскемен» (35 км) поступило в ДЧС Алматинской области 10 июня в 14.26 часов. Ранее сообщалось, что к тушению пожара на мусорном полигоне твердых-бытовых отходов в Алматинской области, подключился вертолет МИ-8.