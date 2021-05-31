99-летняя жительница Ленгера одолела коронавирус

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 99-летняя жительница города Ленгера Туркестанской области Александра Капустина излечилась от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Ветерана с особым трепетом провожали врачи больницы.

Диагноз COVID-19 ветерану поставили две недели назад. У Александры Петровны наблюдалась повышенная температура тела. Её срочно госпитализировали в Ленгерскую городскую больницу с двусторонней полисегментарной пневмонией.

Благодаря слаженным действиям медиков и оперативно оказанной помощи, пожилую пациентку удалось за две недели вылечить от коронавируса. Бабушка 1922 года рождения - ветеран Великой Отечественной войны.

«Я попала в госпиталь в очень тяжелом состоянии. Положение было безвыходное, очень плохо себя чувствовала. Вовремя приехали врачи и привезли сюда, вылечили. Сейчас я прекрасно себя чувствую. Именно чувствуется забота человека о человеке. Спасибо всем врачам», - говорит 99-летняя ветеран ВОВ.