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    11:01, 31 Май 2021 | GMT +6

    99-летняя жительница Ленгера одолела коронавирус

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 99-летняя жительница города Ленгера Туркестанской области Александра Капустина излечилась от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Ветерана с особым трепетом провожали врачи больницы.

    Диагноз COVID-19 ветерану поставили две недели назад. У Александры Петровны наблюдалась повышенная температура тела. Её срочно госпитализировали в Ленгерскую городскую больницу с двусторонней полисегментарной пневмонией.

    Благодаря слаженным действиям медиков и оперативно оказанной помощи, пожилую пациентку удалось за две недели вылечить от коронавируса. Бабушка 1922 года рождения - ветеран Великой Отечественной войны.

    «Я попала в госпиталь в очень тяжелом состоянии. Положение было безвыходное, очень плохо себя чувствовала. Вовремя приехали врачи и привезли сюда, вылечили. Сейчас я прекрасно себя чувствую. Именно чувствуется забота человека о человеке. Спасибо всем врачам», - говорит 99-летняя ветеран ВОВ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Общество
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