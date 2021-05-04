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    12:06, 04 Май 2021 | GMT +6

    99 детей лечатся от коронавируса в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за 3 мая зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 602 случая с симптомами и 56 без симптомов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе управления общественного здоровья города сообщили, что в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 3 767 человек, из них 99 детей. В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) всего – 232.

    На ИВЛ – 34, на неинвазивной ИВЛ – 70, High flow занято - 82 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 5 176 пациентов, с симптомами – 4 549 с легкой и средней степенью, без симптомов – 627.

    Выписано всего – 200, поступило – 252 человек.

    Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил, что в Казахстане отмечается стабилизация роста заболеваемости КВИ.

    По последним данным Министерства здравоохранения РК, на 4 мая лечение от КВИ продолжают получать 45 012 человека (44 601 КВИ+ и 411 КВИ), из них в стационарах находится – 15 517 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 495 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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