98 тысяч предприятий Казахстана отслеживают через Карту трудовых рисков

Министерство труда и социальной защиты населения запустило сквозной мониторинг 98 тыс. отечественных предприятий посредством Карты трудовых рисков для предупреждения превентивных споров и задержек зарплат, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В целях своевременного выявления социальной напряженности и предупреждения трудовых конфликтов министерством осуществляется мониторинг социально-трудовой сферы посредством Карты трудовых рисков. На сегодняшний день мониторингом охвачено 98,4 тыс. предприятий, — сообщил министр труда Аскарбек Ертаев.

По его словам, по результатам оценки уровня рисков к категории «высокого» отнесено 2,3 тыс. предприятий, которые находятся на особом контроле, к категории «среднего» — 3,2 тыс. организаций.

— Карта трудовых рисков позволяет анализировать информацию о социально-трудовой ситуации на предприятиях, проактивно выявлять и уведомлять работодателей о признаках нарушений трудового законодательства. Через Карту мы можем получать сведения о наличии и действии коллективных договоров, заключении и регистрации трудовых договоров, а также своевременности выплаты заработной платы и социальных отчислений, — сообщил министр.

Он добавил, что мониторинг позволяет отслеживать ситуацию на предприятиях вплоть до районного уровня, а также формировать оперативную аналитическую информацию для акиматов, инспекции труда и правоохранительных органов. Применяемые цифровые решения помогают предупреждать возникновение трудовых споров на ранней стадии.

Отдельным блоком в ходе заседания было отмечено развитие системы социального партнерства. На сегодняшний день в стране действуют 4 республиканских, 58 отраслевых, 25 территориальных и 444 локальных профсоюза. Членами Республиканской трехсторонней комиссии уже проведено два заседания и две встречи рабочей группы.

— В целях расширения цифровых инструментов взаимодействия с представителями работников осуществляется внедрение автоматизированного рабочего места профсоюза на портале «HR Enbek». Функционал системы предусматривает оцифровку соглашений о социальном партнерстве, мониторинг условий труда, автоматизированный учет членов профсоюзов, а также цифровое сопровождение процессов согласования и учета коллективных договоров с государственными инспекторами труда, — добавил Аскарбек Ертаев.

Ранее сообщалось, что численность занятого населения в Казахстане составило 9,4 млн человек.