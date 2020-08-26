98% населения Алматы до конца года охватят централизованным водоснабжением

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – До конца 2020 года централизованным водоснабжением охватят 98% жителей Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал в прямом эфире программы «Akimat Live» на телеканале «Алматы», отвечая на вопросы горожан.

«На сегодняшний день завершено строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах «Самгау» и «Акбулак» Алатауского района, микрорайоне «Думан» Медеуского района, а также сетей водоотведения на улице Аренского (25-30 домов) в Алмалинском районе. Сейчас идет процесс запуска воды в сети (опрессовка, врезка). Потребителям необходимо заключить договор с «Алматы су» и подключиться к сетям», - сказал он.

Кроме того, до конца года планируется завершить строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах «Шапагат», «Алгабас», «Ожет» Алатауского района, «Кокшокы» Бостандыкского района, «Колсай» Медеуского района, «Кайрат» Турксибского района, «Кемел» Жетысуского, а также сетей водоотведения по улице Казыбаева в Жетысуском районе (1 тыс. домов).

«До конца года планируется завершить строительство канализационной насосной станции в микрорайонах «Томирис», «Шанырак-2», «Улжан-1» Алатауского района. Таким образом, доля охвата централизованным водоснабжением жителей Алматы составит 98%, или порядка 1 878 500 человек», - отметил аким города.