08:01, 13 Март 2022 | GMT +6
98 человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 8,
в городе Алматы – 41,
в городе Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 2,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 4,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 5,
в Костанайской области – 9,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 4,
в СКО – 14,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 442 случая.