98 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 98 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 5,

в городе Алматы - 24,

в городе Шымкент - 41,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 2,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 2,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 12,

в Костанайской области - 7,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 1,

в СКО - 2,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 290 502 человека от COVID-19.