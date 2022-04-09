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    08:15, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    98 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 98 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    в городе Нур-Султане - 5,

    в городе Алматы - 24,

    в городе Шымкент - 41,

    в Акмолинской области - 1,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 2,

    в Атырауской области - 0,

    в ВКО - 2,

    в Жамбылской области - 1,

    в ЗКО - 0,

    в Карагандинской области - 12,

    в Костанайской области - 7,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области - 0,

    в Павлодарской области - 1,

    в СКО - 2,

    в Туркестанской области - 0.

    Всего в стране выздоровело 1 290 502 человека от COVID-19.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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