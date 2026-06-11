97 аварийно-опасных участков определены на дорогах в Акмолинской области

На сегодняшний день 14 из них уже приведены в нормативное состояние, а на 27 участках удалось исключить возникновение дорожных происшествий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, для повышения безопасности дорожного движения полицейские с начала года провели 1292 обследования автомобильных дорог и железнодорожных переездов, по итогам которых направили 115 рекомендаций и предложений по устранению выявленных недостатков.

— Особое внимание уделяется участкам с повышенным риском возникновения дорожных происшествий. В рамках специального плана по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе определены 97 аварийно-опасных участков. На сегодняшний день 14 из них уже приведены в нормативное состояние, а на 27 участках благодаря принятым мерам удалось исключить возникновение дорожных происшествий, — поделились в ведомстве.

За прошлый год на дорогах области были установлены более 4,7 тысячи дорожных знаков, около 9,6 тысячи сигнальных столбиков, 179 информационных панно, 201 дорожный буфер и 19 светофорных объектов.

Кроме того, на республиканских трассах внедряются современные системы информирования водителей, а в текущем году запланирована установка новых светофорных объектов, стробоскопических устройств и шумовых полос на наиболее сложных участках дорог.

Ранее сообщалось, что на БАКАД проведут комплексную проверку дорожной инфраструктуры.