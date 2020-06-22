964 бессимптомных носителя коронавируса выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 21 июня 2020 года зарегистрированы 964 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан – 1086 (+63)

город Алматы – 1225 (+80)город Шымкент – 972 (+86)Акмолинская область - 261 (+42)Актюбинская область – 307 (+19)Алматинская область - 636 (+58)Атырауская область – 1061 (+137)Восточно-Казахстанская область – 306 (+20)Жамбылская область - 288 (+56)Западно-Казахстанская область – 661 (+85)Карагандинская область – 1442 (+140)Костанайская область - 181 (+23)Кызылординская область – 248 (+17)Мангистауская область – 295 (+35)Павлодарская область - 122 (+12)Северо-Казахстанская область – 271 (+65)Туркестанская область - 447 (+26)Итого бессимптомных в Казахстане - 9809.