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964 бессимптомных носителя коронавируса выявлено за сутки в Казахстане

22 Июня 2020 08:20
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964 бессимптомных носителя коронавируса выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 21 июня 2020 года зарегистрированы 964 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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город Нур-Султан – 1086 (+63)

город Алматы – 1225 (+80)
город Шымкент – 972 (+86)
Акмолинская область - 261 (+42)
Актюбинская область – 307 (+19)
Алматинская область - 636 (+58)
Атырауская область – 1061 (+137)
Восточно-Казахстанская область – 306 (+20)
Жамбылская область - 288 (+56)
Западно-Казахстанская область – 661 (+85)
Карагандинская область – 1442 (+140)
Костанайская область - 181 (+23)
Кызылординская область – 248 (+17)
Мангистауская область – 295 (+35)
Павлодарская область - 122 (+12)
Северо-Казахстанская область – 271 (+65)
Туркестанская область - 447 (+26)
Итого бессимптомных в Казахстане - 9809.
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#Коронавирус  
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