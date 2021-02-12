08:00, 12 Февраль 2021 | GMT +6
951 заболевший коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 951 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 109,
город Алматы - 108,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 79,
Актюбинская область - 8,
Алматинская область - 76,
Атырауская область - 33,
Восточно-Казахстанская область - 64,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 75,
Карагандинская область - 58,
Костанайская область - 79,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 163,
Северо-Казахстанская область - 62,
Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлено 200044 заболевших.