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    20:39, 23 Май 2025 | GMT +5

    95% утонувших купались в неразрешённых местах — МЧС

    Министерство по чрезвычайным ситуациям призвало население соблюдать меры безопасности накануне купального сезона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Безработные карагандинцы стали пляжными спасателями
    Фото: ДЧС Карагандинской области

    — К сожалению, 95% погибших на воде купались в неразрешённых местах. В этой связи, вновь обращаем внимание граждан: купаться следует только в специально отведённых, то есть безопасных зонах. Информация о безопасных водоёмах по всей стране размещена в СМИ, на сайтах акиматов и региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям, а также в приложении 2ГИС, — сообщил заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским подразделениям МЧС Акылбек Ахметжанов на брифинге в СЦК.

    На территории страны утверждено 698 зон отдыха, что меньше по сравнению с прошлым годом.

    — Из них 458 — частные пляжи, 227 — коммунальные, и ещё 13 объектов используются для туризма и спорта. В настоящее время совместно с местными акиматами ведётся работа по созданию дополнительных 84 зон для купания, — добавил он.

    Как сообщалось ранее, с начала года более 11 тысяч детей прошли обучение плаванию.

    Теги:
    МЧС Общество Безопасность
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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