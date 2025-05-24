95% утонувших купались в неразрешённых местах — МЧС

— К сожалению, 95% погибших на воде купались в неразрешённых местах. В этой связи, вновь обращаем внимание граждан: купаться следует только в специально отведённых, то есть безопасных зонах. Информация о безопасных водоёмах по всей стране размещена в СМИ, на сайтах акиматов и региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям, а также в приложении 2ГИС, — сообщил заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским подразделениям МЧС Акылбек Ахметжанов на брифинге в СЦК.

На территории страны утверждено 698 зон отдыха, что меньше по сравнению с прошлым годом.

— Из них 458 — частные пляжи, 227 — коммунальные, и ещё 13 объектов используются для туризма и спорта. В настоящее время совместно с местными акиматами ведётся работа по созданию дополнительных 84 зон для купания, — добавил он.

Как сообщалось ранее, с начала года более 11 тысяч детей прошли обучение плаванию.