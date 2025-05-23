Свыше 11 тысяч детей обучены навыкам плавания в Казахстане

- В ходе проведения комплекса профилактических мероприятий распространено порядка 191 тысячи наглядной обучающей продукции (листовки, памятки, брошюры), установлен 181 знак безопасности на водоемах. Акиматами готовятся безопасные детские пляжи, на которых спасателями будет проведена работа по обучению детей плаванию в купальный период, - сообщил заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Акылбек Ахметжанов.

Также, по его словам, МЧС совместно с министерствами внутренних дел и транспорта в целях снижения риска гибели людей на водоемах в целях пресечения нарушений гражданами требований правил безопасности на воде проведено более 20 тысяч рейдов и патрулирований, по пресечению нарушений гражданами требований правил безопасности на воде.