95 тысяч голов КРС планируют завезти в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о планах по завозу в страну крупного рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2019 год фермерскими хозяйствами завезено 63 тысяч голов крупного рогатого скота. В результате удельный вес племенного поголовья вырос до 12%. В текущем году мы планируем кредитовать фермерских хозяйств на закуп 95 тысяч голов. С начала года профинансировано на 21 тысяч голов. В целом акиматам областей необходимо активизировать работу по вовлечению на приобретение КРС фермерских хозяйств, в том числе с готовой инфраструктурой», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, в прошлом году пилотно был опробован механизм кредитования под залог приобретаемого скота и в текущем году данный механизм применяется повсеместно.

«Важной составляющей является непрерывная работа цепочки производства говядины. В республике имеются уже сеть откормочных площадок на 279 тысяч скотомест и мясокомбинатов на 240 тысяч тонн. Для обеспечения их загрузки предусмотрен план по сдаче бычков. Сезон реализации приходится на осенние периоды, тем не менее с начала года фермерскими хозяйствами реализовано на откормочные площадки 41,7 тысяч голов бычков», - отметил министр.

Он также сообщил, что для стимулирования фермеров внедрен механизм субсидирования за живой вес бычка, реализованного в промышленную откормочную площадку или мясокомбинат.

«Дополнительно для мясокомбинатов и откормочных площадок предусматривается финансирование пополнение оборотных средств при наличии экспортного контракта», - заключил глава МСХ.