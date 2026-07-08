95% ожога тела получил оператор при возгорании масла на асфальтобетонном заводе в СКО

Медики расценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое, он находится в реанимации, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ДЧС СКО, 8 июля утром в городе Петропавловске по улице Я. Гашека на территории асфальтобетонного завода произошло возгорание масла, используемого для разогрева битума.

— На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Северо-Казахстанской области — 14 человек личного состава и 6 единиц техники. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было ликвидировано на площади 20 квадратных метров, причина устанавливается, — сообщили в ведомстве.

Между тем, в результате пожара термические ожоги получил 51-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

В управлении здравоохранения акимата СКО уточнили, что каретой скорой помощи в травмпункт был доставлен оператор АВЗ. По его словам, получил производственную травму: за час до поступления взорвалось техническое масло.

— Диагноз — термический ожог пламенем 2-3 АБ степени всей поверхности тела, на площади 95%. Ожоговый шок третьей степени. Состояние пострадавшего крайне тяжелое. Он находится в реанимации, — поделились в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что работники МАЭК получили ожоги от соляной кислоты в Актау.