9,5 млрд тенге направлено на отопительный сезон в Жамбылской области

До начала октября планируется завершить подготовку к предстоящему отопительному сезону в Жамбылской области. Предстоит обеспечить теплом более 1,7 тыс. социально значимых объектов и свыше 1,6 тыс. многоэтажек региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, централизованным теплоснабжением в регионе охвачено 1 649 многоквартирных жилых домов и 1 737 социально значимых объектов, в числе которых 792 объекта образования, 392 объектов здравоохранения, 470 объектов культуры и 83 объекта спорта.

«В области имеется 9 основных теплоэнергетических предприятий и 593 автономные котельные. В числе теплоэнергетических комплексов - «Таразэнергоцентр», «Жамбылская ГРЭС имени Т. И. Батурова», «Таразтрансэнерго», «Жамбыл-Жылу», «Игилик», «Жанатас Су-Жылу», «Шу-Жылу», «Кулан Энерго-Жылу» и «София». Теплоэнергоисточники области обеспечены необходимым резервным запасом топлива в соответствии с планом. Принимаются все необходимые меры по обеспечению качественной и бесперебойной работы котельных», - рассказал руководитель облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Корганбаев.

По словам спикера, на подготовительные мероприятия к отопительному сезону предусмотрено 9,5 млрд тенге. Министерством энергетики РК выделено 24,4 тыс. тонн мазута. За отопительный сезон теплоэнергетическими комплексами планируется потребить 1,25 млрд кубометров газа.

Годовой объем потребления газа топливно-энергетическими комплексами региона составляет 1 335 млн кубометров. Резервные запасы угля жамбылских предприятий - 1 178 тонн. Нормативный резервный запас мазута - 11 165 тонн. На предстоящий отопительный период для населения запланировано поставить 149,7 тыс. тонн угля, для автономных котельных бюджетных организаций - 66,1 тыс. тонн угля.

Как сообщили в облуправлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, потребность в угле в регионе ежегодно снижается благодаря газификации населенных пунктов. Так, в 2021 году было газифицировано 20 жамбылских сел, в 2022 году - 17 сел. В 2023 году газифицировано еще 20 населенных пунктов региона.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2022 года спрос на уголь снизился на 10,6 тыс. тонн, это результат газификации сел», - пояснил руководитель облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Корганбаев.

По информации пресс-службы главы региона, на совещании под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева состоялось обсуждение подготовки объектов тепло- и электроснабжения к предстоящему отопительному сезону.

В ходе совещания проанализирован ход ремонта тепловых сетей и ряда котельных, уровень подготовки объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта к зимнему периоду, а также рассмотрены меры по активизации погашения задолженности населения и предприятий за коммунальные услуги.

«Необходимо обеспечить стопроцентную готовность к отопительному сезону. Ответственным лицам нужно организовать постоянный мониторинг подготовки к отопительному периоду, накопления нормативного запаса топлива, обеспечить выполнение всех ремонтных кампаний и запланированных мероприятий. Готовность всех объектов коммунального сектора и социальной сферы обеспечить до октября», - поручил Ербол Карашукеев.

Ожидается, что в Таразе начнут отопительный сезон традиционно 15 октября. Согласно действующим в Казахстане нормативам, для начала отопительного сезона наружная температура воздуха в течение пяти дней устойчиво должна быть равна или ниже +8 градусов.