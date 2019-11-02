95-летие Рабиги Сыздык отметили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась международная научно-теоретическая конференция «Выдающиеся имена Великой степи: академик Рабига Сыздык и красота казахского слова», посвящённая ее 95-летию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Национальной Академии наук РК ведущие ученые-языковеды из США, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, России и других стран ближнего и дальнего зарубежья обсудили развитие новых направлений в современном казахском языке, совершенствование правил основ латинской графики, изучение истории казахского литературного языка и проблемы тюркологии, языковой нормы, лексикографии, культуры речи и лингвостилистики.





В ходе мероприятия за свои заслуги Рабига Сыздык была награждена также несколькими медалями.

Организаторами мероприятия стали Министерство образования и науки РК, Институт языкознания имени А. Байтурсынулы.

Рабиге Сыздык летом исполнилось 95 лет. Она языковед, тюрколог, доктор филологических наук (1971), профессор (1989), член-корреспондент НАН РК (1979), почетный член лингвистической академии Dil Kurumu» Турции, заслуженный деятель науки РК, обладатель Государственной премии РК, премии имени Шокана Уалиханова, ордена «Барыс» I степени.

Она окончила Казахский педагогический институт имени Абая (1947). В разные годы работала редактором и заведующей редакцией учебно-педагогического издательства, младшим научным сотрудником, заведующей отделом истории и диалектологии казахского языка (1961-1967 гг.), старшим научным сотрудником Института языкознания имени А. Байтурсынова.

Под ее руководством проведены исследования по проблемам развития казахского литературного языка и культуры казахской речи. Руководила работами по этимологическим и другим лексикологическим изысканиям, участвовала в редактировании 10-томного Толкового словаря казахского языка, Орфографического словаря, Большого казахско-русского словаря. Заложила основы научного направления казахской лингвостилистики, подготовила научные кадры в этой области, внесла большой вклад в вузовскую практику, исследовала творчество А. Байтурсынова.

Автор более 130 научных работ, из них 9 монографий, учебников и учебных пособий.























