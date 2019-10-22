95-летие Абдижамила Нурпеисова отметили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Торжественный вечер по случаю 95-летию народного писателя Казахстана Абдижамила Нурпеисова прошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая собрались родные и близкие именинника, а также государственные деятели и писатели страны.





С приветственной и поздравительной речью выступил государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев. Он зачитал поздравления Елбасы Нурсултана Назарабаева и Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«Я искренне поздравляю вас с юбилейным праздником - 95-летием. Вы, как классик, видный писатель и общественный деятель, внесли огромный вклад в развитие и популяризацию нашей культуры и литературы. Благодаря своим широко известным произведениям, таким как «Кровь и пот» и «Последний долг», вы обрели большое уважение среди читателей не одного поколения. (…) В дальнейшем желаю вам творческих успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия «, - говорится в поздравлении Первого Президента РК.

В свою очередь, в своей поздравительной телеграмме Глава государства Касым-Жомарт Токаев выделил виновника торжества как «выдающегося писателя и патриарха словесного искусства».

Теплые слова в адрес Абдижамила Нурпеисова прозвучали также от министра культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой, акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, акима Кызылординской области Куанышбека Искакова, от известных писателей и журналистов.

Кроме того, поздравительные письма юбиляру направили председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин и председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева.

В ходе творческого вечера на сцене выступили исполнители кюев, известные артисты отечественной эстрады, этно-фольклорные ансамбли. Завершилось мероприятие благодарственным словом писателя Абдижамила Нурпеисова.

Абдижамил Каримович Нурпеисов родился 22 октября 1924 года на юге Казахстана. Народный писатель, лауреат множества премий, ветеран Великой Отечественной войны.

Автор трилогии «Кровь и пот», дилогии «Последний долг» и других произведений. Книги Нурпеисова переведены на 35 иностранных языков.