95 человек задержаны за попытку нарушения госграницы в ЗКО

С начала текущего года военнослужащие ДПС по ЗКО совместно с КНБ выявили и задержали около 95 лиц за попытку нарушения границы. Об этом сообщил начальник отдела по подготовке специалистов пограничного контроля департамента Пограничной службы КНБ РК по ЗКО Арсентий Дунаев, передает МИА «Казинформ».

По словам Арсентия Дунаева, одной из угроз национальной безопасности являются неконтролируемые миграционные процессы.

Для возникновения этих процессов имеется ряд таких причин как:

- поиск возможности улучшения жизни;

- наличие ограничений на въезд или выезд;

- избегание от административной или уголовной ответственности;

- незаконная трудовая миграция.

«Ввиду своего географического расположения, наша страна столкнулась с тем, что невольно стала транзитным рубежом для незаконных мигрантов, следующих через нас в Россию или в Европу. Эти люди в законном порядке заезжают к нам и уже незаконным способом пытаются проникнуть в Россию. Именно данная категория нарушителей сейчас активна в нашем регионе. Как показала практика, все подготовительные мероприятия к этим противоправным действиям начинаются за пределами нашей страны. За определённую сумму денег организаторы обещают оказать содействие в незаконном пересечении границы. Но скажу сразу, эти все обещания остались просто словами. Либо мы, либо пограничная служба РФ задерживает всех нарушителей», - отметил спикер.

Также, благодаря активным действиям КНБ и спецслужбам иностранных государств эти организаторы задерживаются и привлекаются к ответственности за пределами Казахстана.

«Тем не менее, с начала этого года, военнослужащие ДПС по ЗКО совместно с КНБ выявили и задержали около 95 лиц за попытку нарушения границы. Это были граждане Индии, Исламской Республики Афганистан, Республики Узбекистан, Азербайджанской Республики, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, Федеративной Республики Сомали», - сообщил Арсентий Дунаев.

Все лица, допустившие правонарушения в пограничном пространстве, привлечены в установленном порядке к административной ответственности, а именно:

- согласно ст. 510 КоАП нарушение пограничного режима влечет штраф от 5 до 75 МРП.

- согласно ст. 514 КоАП нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан влечет штраф от 10 до 50 МРП, а для иностранцев еще и административное выдворение или арест до 10 суток.

Все вышесказанное относится к нарушению режима госграницы, как говорится, предпосылки к незаконному пересечению госграницы РК, отмечает спикер. И уже само незаконное ее пересечение привлекается к ответственности статьями из УК РК, а именно ст. 392 и ст. 394.

Согласно ст. 392. УК РК, за умышленное незаконное пересечение госграницы РК предусмотрен штраф в размере до 1000 МРП либо лишение свободы на срок до 1 года, а иностранным гражданам - выдворение за пределы Республики Казахстан сроком на 5 лет.

«Однако, были случаи, когда сами жители приграничных поселков оказывали содействие нарушителям. Совместными усилиями КНБ и МВД всех задержали в короткий промежуток времени и привлекли к уголовной ответственности. Также, под уголовную ответственность попадают все лица, которые оказывают какое-либо содействие (предоставление транспортных средств либо поддельных документов, жилого или иного помещения, а также оказания иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан). В основном в круг подозреваемых подпадают люди, которые осуществили доставку нарушителей в пограничное пространство (таксисты). Да, безусловно, бывает и такое, что водитель такси не подозревает о том, что он везёт потенциальных нарушителей. В данном случае всем необходимо отметить, что невозможно избежать ответственности за нарушение закона только потому, что не знаете о нём или о его содержании», - подчеркнул спикер.

Согласно ст. 394 УК РК, организация незаконной миграции наказывается штрафом в размере до 5000 МРП, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Всего было задержано и привлечено к ответственности 4 граждан, которые оказывали содействие нарушителям.

По словам Арсентия Дунаева, в международной практике определенную и зачастую ключевую роль в обеспечении защиты госграницы играют местные жители.

«В Законе «О Государственной границе Республики Казахстан» прописано, что «в пределах пограничного пространства граждане участвуют на добровольной основе в защите госграницы в составе добровольных дружин». Хотелось бы, чтобы данная форма сотрудничества между Пограничной службой и населением приграничья стала активно применяться в охране нашей госграницы. Что будет свидетельствовать о неравнодушии граждан к безопасности нашей страны и станет проявлением высокой гражданской ответственности и незыблемой любви к Родине. Ведь защита Государственной границы является общенародным делом и каждый гражданин Казахстана должен придерживаться девизов: «Границу Республики Казахстан охраняет весь народ!» и «Охраняя границы нашего Государства, мы оберегаем покой наших детей!», - сказал Арсентий Дунаев.

В свою очередь, со стороны департамента Пограничной службы принимаются активные меры к тому, чтобы система поощрения граждан, оказавших существенную помощь в охране госграницы, реализовалась в кротчайшие сроки.

Департамент ПС КНБ РК по ЗКО призывает всех жителей и гостей области проявлять высокую бдительность и ответственность в сфере пограничной безопасности.

Также у казахстанцев есть возможность вступить в ряды ПС КНБ РК. На сегодняшний день департаментом ПС по ЗКО ведется набор кандидатов на воинскую службу по контракту.