944 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 115, город Алматы - 92, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 83, Актюбинская область - 46, Алматинская область - 34, Атырауская область - 23, Восточно-Казахстанская область - 24, Жамбылская область - 16, Западно-Казахстанская область - 97, Карагандинская область - 32, Костанайская область - 84, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 114, Северо-Казахстанская область - 164, Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 198726.