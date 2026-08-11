94 несанкционированные свалки выявили в ВКО

С начала года в Восточно-Казахстанской области за нарушения экологических и санитарных норм к административной ответственности привлечены 6 604 человека, выявлено 94 несанкционированные свалки, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

— Прокуратурой Восточно-Казахстанской области на системной основе осуществляется координация деятельности государственных органов по обеспечению экологического порядка, соблюдению правил благоустройства и пресечению нарушений природоохранного законодательства в рамках реализации общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», — отметили в ведомстве.

С начала 2026 года уполномоченными государственными органами к административной ответственности привлечено 6 604 лица, из которых 642 правонарушителя — по результатам координационной работы органов прокуратуры.

По данным прокуратуры региона, наибольшее количество нарушений связано с несоблюдением правил благоустройства территорий населенных пунктов. Кроме того, принимались меры в отношении лиц, допустивших загрязнение мест общего пользования, нарушения экологических требований при обращении с отходами, а также незаконную порубку и повреждение зеленых насаждений.

— Одновременно прокурорами городов и районов выявлено 94 несанкционированные свалки, 73 из которых уже ликвидированы. По выявленным нарушениям внесено 9 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 15 должностных лиц, к административной ответственности — 36 должностных лиц. В результате принятых мер с территорий населённых пунктов вывезено свыше 6,3 тысячи тонн мусора, — подчеркнули в прокуратуре ВКО.

Работа по обеспечению экологического благополучия, предупреждению нарушений законодательства в сфере благоустройства и формированию бережного отношения к окружающей среде продолжается и находится на постоянном контроле органов прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области 26 мусорных полигонов работали без экологических разрешений. Экологи выявили 20 стихийных свалок в Жезказгане.