94 человека привлекли к ответственности за вандализм в Астане с начала года

В Астане продолжается работа по профилактике и пресечению фактов вандализма. Мероприятия проводят правоохранительные и местные исполнительные органы при координации прокуратуры города, передает Kazinform.

С начала года за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества к административной ответственности привлечены 94 человека. Из них 67 подвергнуты административному аресту, еще 27 оштрафованы на общую сумму свыше пяти млн теңге.

Так, жителя столицы арестовали на 10 суток за повреждение входной двери в отделении полиции. Инцидент произошел 4 июня около 16:30. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разбил стекло двери, причинив ущерб на сумму 90 тыс. теңге.

В другом случае 38-летний астанчанин сорвал вывески с мечети имени Шейха Кунта Кажы, разорвал их и выбросил. Суд назначил ему административный арест сроком на 15 суток.

Еще один факт произошел 20 мая около 17:30. Двадцатилетний житель столицы умышленно повредил шлагбаум. Его привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 50 МРП.

В прокуратуре напомнили, что за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества предусмотрена ответственность по статье 147-1 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушителям может грозить штраф до 60 МРП или административный арест сроком до 30 суток.

Прокуратура призвала жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок и бережно относиться к чужому имуществу.

Ранее сообщалось о том, что отремонтированный недавно пляж в Семее повредили вандалы.