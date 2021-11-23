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    14:00, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    930 человек вакцинировались Pfizer в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 930 человек получили вакцину Pfizer, из них 790 - это подростки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день первый компонент вакцины Pfizer получили 790 подростков, из них 100 - в возрасте от 12 до 13 лет, 188 - в возрасте 14-15 лет, 502 - в возрасте 16-17 лет. Также 140 человек из старшей группы получили вакцину, это 123 женщины в период лактации и 17 женщин во время беременности», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

    В целом по области на 23 ноября первым компонентом вакцины привиты 847 648 (71%) человек, вторым - 773 872 (65%) жителей.

    По состоянию на 23 ноября, в области зарегистрировано 57 030 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 42 580 случая.

    За последние сутки зарегистрировано 22 случаев COVID-19, темп прироста – 0,1%, из них 20 симптомных и два бессимптомных случая.

    Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Балхашский - 1, Енбекшиказахский - 2, Илийский - 1, Каратальский - 2, Панфиловский - 2, Талгарский – 3, Уйгурский - 1, г.Талдыкорган - 7, г.Капшагай - 3.

    Ранее сообщалось, в каких медорганизациях Алматинской области можно получить вакцину Pfizer.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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