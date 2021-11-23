930 человек вакцинировались Pfizer в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 930 человек получили вакцину Pfizer, из них 790 - это подростки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день первый компонент вакцины Pfizer получили 790 подростков, из них 100 - в возрасте от 12 до 13 лет, 188 - в возрасте 14-15 лет, 502 - в возрасте 16-17 лет. Также 140 человек из старшей группы получили вакцину, это 123 женщины в период лактации и 17 женщин во время беременности», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

В целом по области на 23 ноября первым компонентом вакцины привиты 847 648 (71%) человек, вторым - 773 872 (65%) жителей.

По состоянию на 23 ноября, в области зарегистрировано 57 030 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 42 580 случая.

За последние сутки зарегистрировано 22 случаев COVID-19, темп прироста – 0,1%, из них 20 симптомных и два бессимптомных случая.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Балхашский - 1, Енбекшиказахский - 2, Илийский - 1, Каратальский - 2, Панфиловский - 2, Талгарский – 3, Уйгурский - 1, г.Талдыкорган - 7, г.Капшагай - 3.

Ранее сообщалось, в каких медорганизациях Алматинской области можно получить вакцину Pfizer.