93 социально значимых объекта построят в Карагандинской области

В Карагандинской области в 2023 году открылась областная детская больница, девять фельдшерско-акушерских пунктов в сельских районах. О том, какая работа проделана в 2023 году и что запланировано на этот год, акиму области рассказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мурат Магзин, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2023-м введено в эксплуатацию 422, 666 тысячи кв. метров жилья. Очередникам из социально уязвимых слоёв населения выдано 894 квартиры.

Предварительный план по жилью на 2024 год – 616,5 тысячи кв. м.

В 2024 году ожидается ввод 93 социально значимых объекта в 10 районах области. Среди них - 11 ФАПов, также будет завершена реконструкция корпуса бывшей детской больницы под медицинское общежитие. Служебным жильём обеспечат 94 молодых специалиста.

Также планируется построить пристройку к главному корпусу Центральной больницы Темиртау.

По нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения» до конца года откроют 27 объектов сельского здравоохранения.

Будут введены в эксплуатацию две школы, строящиеся взамен аварийных, в сёлах Новостройка Бухар-Жырауского района и Талды Каркаралинского района. А также завершат новую школу на 600 мест в микрорайоне Кунгей в Караганде и Центр развития творчества в Пришахтинске. Введут в эксплуатацию три пристройки, один спортзал и закончат реконструкцию одной школы.