93-летнюю бабушку спасли из горящего дома в Алматы

23 Декабря 2022, 23:30

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы пожарные успели вынести 93-летнюю бабушку из запертой комнаты горящего дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС, 22 декабря в 13:51 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Бакинская Турксибского района, где открытым пламенем горела кровля частного жилого дома с переходом на кровлю хозяйственной постройки на общей площади 60 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на рядом стоящий жилой дом.

«Из ближайшего подразделения службы пожарной части прибыли уже через четыре минуты. В ходе проведения разведки на наличие людей была спасена бабушка 1929 года рождения. Пожар локализован в 14:15 и ликвидирован в 14:27», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Пока старший инженер - начальник караула службы пожарной части-4 Асылхан Туран разбивал окно, прибывшие на помощь командир отделения пожарной части-7 Санжар Тайсариев и пожарный-спасатель службы пожарной части-4 Нуржан Джанкуразов вскрыли двери и проникли в помещение, где имелась закрытая на замок комната. В ней находилась пожилая женщина, которая в силу своего преклонного возраста не осознавала суть происходящего.

Капитан гражданской защиты Асылхан Туран, старший сержант гражданской защиты Санжар Тайсариев и младший сержант гражданской защиты Нуржан Джанкуразов вытащили женщину на свежий воздух и передали дальше для осмотра бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками 93-летняя бабушка была передана родственникам. Ее жизни и здоровью ничто не угрожало.