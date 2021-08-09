93-летний казахстанец своими руками вырастил лес

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Настоящий лес своими руками вырастил пенсионер из села Ново-Ульбинка. В свои 93 Михаил Федоров ухаживает за тремя гектарами зелёных насаждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сотни корней хвойных и лиственных пород Михаил Александрович высадил самостоятельно и останавливаться на достигнутом не намерен. Односельчане называют соседа «хранителем бора».

Лесополосу протяженностью почти в километр пенсионер высадил самостоятельно. Топи превратил в плодородный участок, завёз больше 30 грузовиков с черноземами. Саженцы доставлял в пассажирских поездах, путешествуя по живописным уголкам области.

Сменить образ жизни и оставить рукотворный лес даже в свои 93 Михаил Федоров не решается. Последние несколько лет Михаил Фёдоров добивается передачи рукотворного леса в пределы гослесфонда, охраны живописных мест.

- Я не знаю, как они могут оформить, земли то бросовые, они не мои, у меня только огород, остальное это общее, и задача власти - помогать оформлять, - говорит Михаил Фёдоров.

Со слов Михаила Фёдорова, помощи с легализацией земельных наделов от районного акимата как не было, так и нет. Изучить ситуацию и рассмотреть варианты перевода лесного массива в реестр охраняемых территорий взялись специалисты регионального управления природных ресурсов.

- Ввести в состав государственного лесного фонда данный участок как околичные леса, для этого существует процедура, существуют правила - это возможно, эта процедура потребует времени, но мы постараемся разобраться в ситуации и помочь в этом, - отмечает Гульнара Краскова, главный специалист отдела лесного хозяйства управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. - Экспертам управления природных ресурсов предстоит тщательно изучить местность. Узнать, не принадлежат ли земли энергокомпаниям, ответственным за эксплуатацию проходящих над лесом линий электропередач. Всего же на востоке планируют паспортизировать и передать в реестр лесфонда свыше 50 тысяч гектаров зеленых насаждений.







