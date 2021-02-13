08:00, 13 Февраль 2021 | GMT +6
920 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 95
город Алматы - 116
город Шымкент - 7
Акмолинская область - 75
Актюбинская область - 23
Алматинская область - 63
Атырауская область - 48
Восточно-Казахстанская область - 45
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 62
Карагандинская область - 60
Костанайская область - 77
Кызылординская область - 18
Мангистауская область - 3
Павлодарская область - 150
Северо-Казахстанская область - 59
Туркестанская область - 4
Всего в стране выявлено 200964 заболевших.