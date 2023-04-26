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92 строения сгорело и погиб человек при пожаре в уральском поселке в России

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Апреля 2023, 08:12
92 строения сгорело и погиб человек при пожаре в уральском поселке в России Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Число строений, сгоревших в поселке Сосьва Свердловской области РФ, превысило 90, передает МИА «Казинфорсм» со ссылкой на ТАСС.

«Огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший», - сказали в МЧС РФ.

Из лечебного исправительного учреждения (ЛИУ-23), находящегося в поселке, эвакуированы 240 осужденных.

Быстро распространиться огню позволила сухая растительность и ветер с порывами до 20 м/с. Источники воды находятся далеко от поселка. «Для подачи воды к месту тушения огнеборцами проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км», - добавили в МЧС.

С огнем борются 120 человек и 33 единицы техники, включая 2 пожарных поезда, вертолеты МЧС России и Росгвардии. Пожар возник днем во вторник.


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