918 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 918 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 74

город Алматы - 118

город Шымкент - 8

Акмолинская область - 98

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 50

Атырауская область - 25

Восточно-Казахстанская область - 86

Жамбылская область - 12

Западно-Казахстанская область - 51

Карагандинская область - 29

Костанайская область - 80

Кызылординская область - 10

Павлодарская область - 208

Северо-Казахстанская область - 61

Туркестанская область - 7

Всего в стране выявлено 197033 заболевших.