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    08:00, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    918 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 918 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 74

    город Алматы - 118

    город Шымкент - 8

    Акмолинская область - 98

    Актюбинская область - 1

    Алматинская область - 50

    Атырауская область - 25

    Восточно-Казахстанская область - 86

    Жамбылская область - 12

    Западно-Казахстанская область - 51

    Карагандинская область - 29

    Костанайская область - 80

    Кызылординская область - 10

    Павлодарская область - 208

    Северо-Казахстанская область - 61

    Туркестанская область - 7

    Всего в стране выявлено 197033 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество
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