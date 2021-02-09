08:00, 09 Февраль 2021 | GMT +6
918 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 918 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 74
город Алматы - 118
город Шымкент - 8
Акмолинская область - 98
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 50
Атырауская область - 25
Восточно-Казахстанская область - 86
Жамбылская область - 12
Западно-Казахстанская область - 51
Карагандинская область - 29
Костанайская область - 80
Кызылординская область - 10
Павлодарская область - 208
Северо-Казахстанская область - 61
Туркестанская область - 7
Всего в стране выявлено 197033 заболевших.