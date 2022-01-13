9122 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 9122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5118,

город Алматы - 1205,

город Шымкент - 320,

Акмолинская область - 138,

Актюбинская область - 225,

Алматинская область - 133,

Атырауская область - 243,

Восточно-Казахстанская область - 95,

Жамбылская область - 69,

Западно-Казахстанская область - 93,

Карагандинская область - 669,

Костанайская область - 94,

Кызылординская область - 268,

Мангистауская область - 179,

Павлодарская область - 85,

Северо-Казахстанская область - 59,

Туркестанская область - 129.

Всего в стране выявлено 1013586 заболевших.