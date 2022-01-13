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9122 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
13 Января 2022 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 9122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5118,
город Алматы - 1205,
город Шымкент - 320,
Акмолинская область - 138,
Актюбинская область - 225,
Алматинская область - 133,
Атырауская область - 243,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 69,
Западно-Казахстанская область - 93,
Карагандинская область - 669,
Костанайская область - 94,
Кызылординская область - 268,
Мангистауская область - 179,
Павлодарская область - 85,
Северо-Казахстанская область - 59,
Туркестанская область - 129.
Всего в стране выявлено 1013586 заболевших.
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