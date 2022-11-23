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91% республиканских дорог приведут в норму до конца года

23 Ноября 2022, 20:50
91% республиканских дорог приведут в норму до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Толеген Абдуллин заявил о том, что 91% республиканских дорог будет приведен в норму до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году ведутся строительно-монтажные работы на более 11 тыс. км автодорог общего пользования. По республиканской сети ведется строительство и реконструкция 4 тыс. км, из которых завершаем на более одной тыс. км. Капитальным и средним ремонтом охвачено порядка 3 тыс. км, из которых завершаются порядка 900 км. На местной сети автодорог всеми видами ремонта охвачено 4,6 тыс. км, из которых завершается 2,6 тыс. км», - сказал на пресс-конференции в СЦК глава Комитета автомобильных дорог МИИР РК.

Толеген Абдуллин добавил, что по итогам года доля дорог в нормативном состоянии будет увеличена до 91% по республиканской сети и до 85% по местной сети.

Ранее сообщалось, что абонентская плата для всех видов транспортов изменится на платных автодорогах.


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