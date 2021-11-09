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909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

9 Ноября 2021 08:00
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909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

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Всего в стране подтверждено 950 539 случаев, из них:


в городе Нур-Султан – 109,

в городе Алматы – 79,

в городе Шымкент – 16,

в Акмолинской области – 76,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 61,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 50,

в Жамбылской области – 15,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 109,

в Костанайской области – 83,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 133,

в СКО – 135,

в Туркестанской области – 10.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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