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909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
9 Ноября 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
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Всего в стране подтверждено 950 539 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 109,
в городе Алматы – 79,
в городе Шымкент – 16,
в Акмолинской области – 76,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 61,
в Атырауской области – 9,
в ВКО – 50,
в Жамбылской области – 15,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 109,
в Костанайской области – 83,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 133,
в СКО – 135,
в Туркестанской области – 10.
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