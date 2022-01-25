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9016 человек заболели коронавирусом в Казахстане

25 Января 2022 08:01
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9016 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1648,

город Алматы - 1501,

город Шымкент - 85,

Акмолинская область - 998,

Актюбинская область - 409,

Алматинская область - 396,

Атырауская область - 567,

Восточно-Казахстанская область - 229,

Жамбылская область - 113,

Западно-Казахстанская область - 162,

Карагандинская область - 1245,

Костанайская область - 323,

Кызылординская область - 74,

Мангистауская область - 177,

Павлодарская область - 703,

Северо-Казахстанская область - 263,

Туркестанская область - 123.

Всего в стране выявлено 1 166 697 заболевших.


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#Здравоохранение  
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