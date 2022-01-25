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9016 человек заболели коронавирусом в Казахстане
25 Января 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1648,
город Алматы - 1501,
город Шымкент - 85,
Акмолинская область - 998,
Актюбинская область - 409,
Алматинская область - 396,
Атырауская область - 567,
Восточно-Казахстанская область - 229,
Жамбылская область - 113,
Западно-Казахстанская область - 162,
Карагандинская область - 1245,
Костанайская область - 323,
Кызылординская область - 74,
Мангистауская область - 177,
Павлодарская область - 703,
Северо-Казахстанская область - 263,
Туркестанская область - 123.
Всего в стране выявлено 1 166 697 заболевших.
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