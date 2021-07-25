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90% жителей одного из районов Алматинской области проголосовали на выборах сельских акимов

25 Июля 2021 18:40
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90% жителей одного из районов Алматинской области проголосовали на выборах сельских акимов

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 90% жителей Балхашского района Алматинской области уже отдали свой голос на выборах сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По состоянию на 16:00 часов в Балхашском районе избирательные бюллетени получили 4691 человек, что составляет 90% от общего количества.

«Помимо Балхашского района, активно голосуют и в Алакольском районе. Там проголосовали 87% населения. В Кегенском - 84 %, в Сарканском - 83%. В Аксуском районе проявили гражданскую позицию 10499, в Уйгурском - 20658 человек», - отметил Член Алматинской областной избирательной комиссии Каһарман Жаксылык.

Стоит отметить, что выборы продолжатся до 20:00 часов. А в 22:00 будут озвучены предварительные итоги голосования.

Напомним, всего в области зарегистрированы 235 кандидатов. Новые акимы появятся в 71 сельском округе.

Ранее сообщалось о том, как проходят выборы сельских акимов в Алматинской области.


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#Алматинская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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